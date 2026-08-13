Nits de Circ estrena a Besalú les acrobàcies de 29 artistes amb l'eclipsi solar de fons
El festival afegeix una nova representació a Palamós per la bona rebuda del públic
Nits de Circ ha estrenat aquest dimecres al vespre les funcions d'aquest estiu a Besalú (Garrotxa) en la primera de les tres parades que farà el festival itinerant. Una estrena única perquè el públic ha pogut gaudir de l'eclipsi solar i a dos quarts de deu de la nit ha començat el primer espectacle. Enguany hi actuen 29 artistes de vuit països i en destaca la companyia The Flying Caballero, que són considerats els millors trapezistes volants de la història per fer tres quàdruples salts mortals. La mostra de circ ja ha superat les 9.000 localitats venudes i per això els organitzadors han decidit ampliar les funcions i afegir-ne una més a Palamós (Baix Empordà), que s'estrena com a seu aquest 2026.
L'espectacle de Nits de Circ compta amb The Flying Caballero com a cap de cartell, una companyia que fa poc va ser guardonada amb el primer premi del Festival del Circ de Montecarlo. Es tracta d'una de les cites més prestigioses per a les disciplines de circ clàssic. A més, són els únics en tot el món, i també en la història del circ, que executen els tres quàdruples salts mortals.
En la funció, el públic també ha gaudit amb Duo Kirko amb un espectacle de cintes aèries, o els argentins Argedance Company amb una proposta de la dansa popular originària dels gauchos, el malambo. De l'Argentina també hi ha Duo Soma, una parella que ofereix acrobàcies sobre una perxa o el txec Stefan Dvorak que fa equilibris sobre un corró.
La funció d'aquest dimecres a la nit ha estat el tret de sortida de les 15 representacions que es faran en les tres seus que hi haurà enguany del festival. A Besalú, Nits de Circ hi farà quatre passis fins el dissabte 15 d'agost. A partir del diumenge 16, el circ es traslladarà al parc de la Ciutadella de Roses (Alt Empordà) on hi haurà sis funcions en total i finalment les companyies aniran fins a la plaça de Josep Sarquella de Palamós. En aquest últim municipi hi faran una funció més de la prevista, ja que els organitzadors han decidit ampliar els espectacles per la bona rebuda del públic.
El director de Nits de Circ, Genís Matabosch, ha explicat que el ritme d'entrades és "formidable" i per això ja han superat les 11.000 localitats de les 19.500 que hi ha a la venda. Els preus de les entrades van des dels 18 euros fins als 45. A més, des de les vuit del vespre hi ha un 'village' obert, un espai públic amb furgonetes gastronòmiques i música en viu.
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