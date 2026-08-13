Oli de cop: Rock jove amb arrels a la Black Music Big Band
La banda, que en una setmana toca al F'Estiu i al Periscopi, ja té una desena de cançons pròpies tot i haver començat a tocar com a grup fa menys d'un any
Jana Coromines Costa
L’estiu, a Girona, és ple de grans festivals amb els principals grups de Catalunya i referents internacionals com a caps de cartell, però, a la vegada, l’oferta compta amb propostes de menor format que donin cabuda a grups joves i emergents que volen començar a fer-se un nom. És el cas d’Oli de Cop, una banda de rock fundada l’any 2025 per músics de la Black Music Big Band que aquest dissabte actua al F’Estiu de Calonge i Sant Antoni (dins el F’Estiueig, i fent de teloners a La Ludwig Band) i el divendres següent, dia 21, ho farà al Periscopi de La Mirona.
El grup va néixer després d’anys de coincidir a la Black Music Big Band, una formació que uneix joves músics gironins al voltant del soul i el funk. El punt àlgid va arribar amb un tribut a Led Zeppelin, en què diversos dels actuals membres d’Oli de Cop van actuar plegats i van comprovar que encaixaven, també, fora de la formació. «Vam veure que quallàvem molt a l’escenari», expliquen. D’aquí va sorgir la idea de deixar les versions enrere i començar a crear un repertori propi en català.
La seva proposta barreja rock, pop i funk, amb influències que van des de Lax’n’Busto i els Beatles als Red Hot Chili Peppers i Manel. La banda reivindica, sobretot, una manera de fer música menys calculada i més orgànica. «El que trobem a faltar dins del panorama de músics català és el que busquem fer», resumeixen. Tot i ser conscients que parteixen d’un terreny diferent de la música comercial i urbana, mai ho veuen com una limitació.
En pocs mesos, el grup ja ha acumulat una desena de cançons pròpies i en té quatre d’enregistrades, les quals els agradaria publicar pròximament. També, tenen al cap la possibilitat de convertir aquest material en un EP o, si troben l’oportunitat, en un disc. Mentrestant, però, asseguren que continuaran component «quasi per un tub».
El concert del F’Estiu «és especialment significatiu per a nosaltres», afirmen. Oli de Cop hi actuarà com a teloner de La Ludwig Band després que el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés, els veiés actuar en un dels seus primers concerts dins l’Aparador, plataforma per grups emergents a Calonge i Sant Antoni. En aquell moment només tenien quatre cançons i van completar el repertori amb una versió, però, tot i això, van aconseguir convèncer tothom. A hores d’ara, esperen aprofitar l’oportunitat per créixer i arribar a un públic nou. «Si a la gent li agrada la Ludwig, també li pot agradar el nostre concert», comenten.
El grup, format per Arnau Planagumà (La Cellera de Ter, guitarra i cors), Damià Espon (Olot, bateria), Siso Costa (Girona, veu) i «Riv» Ventura (Caldes de Malavella, baix i cors), acaba d’incorporar una cinquena membre, l’Ariadna Fort (Palamós, teclats), després de detectar que en directe els faltava més profunditat instrumental. Ara, amb la formació completada, afronten dues actuacions en una mateixa setmana, amb ganes de continuar fent-se un lloc en el món de la música. Fa només uns mesos que van començar a treballar plegats com a Oli de Cop, però ja miren cap al futur amb la intenció de continuar component, publicar les primeres cançons i portar-les a més escenaris. Mentrestant, celebren amb emoció tot el seu recorregut i tot el que han aconseguit fins aleshores. «Ara estem vivint els plans de futur que teníem pocs mesos enrere, i això és molt emotiu».
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