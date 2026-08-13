Surt a subhasta un àlbum personal inèdit de la germana de Caterina Albert amb 276 postals i documents autògrafs de l'escriptora escalenca
El conjunt, que posarà a la venda la casa Setdart el 16 de setembre, té un preu estimat d'entre 18.000 i 20.000 euros
Cristina Vilà Bartis
La casa Setdart té previst treure a subhasta, el pròxim 16 de setembre, l'àlbum personal d'Amèlia Albert Paradís, l'única germana que tenia l'escriptora Caterina Albert i amb qui mantenia una estreta relació. Es tracta d'una peça que s'ha conservat íntegrament des de principis del segle XX i que inclou 276 postals rebudes entre 1902 i 1906, els anys previs i immediatament posteriors a la publicació de la novel·la Solitud. Entre aquestes postals destaquen dotze documents autògrafs de la mateixa Caterina Albert, signats amb diferents variants del seu nom. L'àlbum, que formava part d'una col·lecció particular i ara es troba dipositat a la seu de Setdart, a Barcelona, revela la dimensió més íntima d’una de les grans figures de la literatura catalana.
El conjunt, que surt ara a subhasta amb un valor estimat entre els 18.000 i 20.000 euros, comprèn postals fotogràfiques i il·lustrades, exemplars modernistes en relleu, acolorits i pintats a mà, sèries japoneses inspirades en Utagawa Hiroshige i singulars postals metàl·liques. Les postals, que es conserven íntegrament dins del seu àlbum i mantenint la disposició original, permeten descobrir una faceta més personal i familiar de l'autora escalenca: la seva escriptura més personal i quotidiana, les relacions familiars, les dedicatòries i els seus interessos culturals. De fet, el conjunt, que presenta senyals d'ús i desgast d'acord amb la seva antiguitat, inclou també fragments literaris copiats de la seva pròpia mà, entre els quals destaca la transcripció d’uns versos de Jacint Verdaguer, signats amb les inicials V. C., testimoni de la seva vinculació amb la tradició literària catalana. Fins i tot, una de les postals documenta la visita a l’Escala de Santiago Rusiñol, Miquel Utrillo i Alexandre de Riquer, en el context dels primers projectes arqueològics d’Empúries, i demana expressament que s’avisi “Katty”, el nom familiar amb què era coneguda l’escriptora.
Segons els responsables de la casa Setdart, un dels elements més excepcionals del lot és la seva conservació, ja que les 276 postals han romàs reunides dins l’àlbum original durant més de cent anys, sense haver estat separades, preservant l’organització familiar amb què van ser recopilades. L’àlbum original, que medeix 39 × 22 × 3 i pel qual ja s'estan començant a rebre ofertes, forma part inseparable del conjunt i reforça el seu valor patrimonial.
Digitalització del conjunt
En aquest sentit, amb l’objectiu de facilitar-ne la recerca i garantir-ne la preservació, totes les postals han estat digitalitzades individualment en alta resolució. El comprador rebrà aquesta documentació digital juntament amb els originals, afavorint tant l’estudi acadèmic del fons com la seva conservació futura. La "singularitat, integritat i extraordinari interès històric" d'aquest conjunt representa, segons els responsables de la casa de suhbastes, "una oportunitat excepcional per a institucions públiques, arxius, biblioteques, museus i col·leccionistes especialitzats que vulguin incorporar un testimoni de primer ordre sobre la vida privada, les relacions intel·lectuals i l’univers creatiu de Víctor Català, una de les figures imprescindibles de la literatura catalana del segle XX".
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Empordà
- Eclipsi solar a Girona, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
- Canvi important per als motoristes: a partir de l’octubre, l’armilla reflectant serà obligatòria
- Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
- Un restaurant de Sant Feliu de Guíxols reconegut com a un dels dos més sostenibles de la costa catalana
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Girona: el nou parc inclusiu tindrà 192 arbres i 490 arbustos nous
- Necrològiques del 12 d'agost de 2026
- Una pretemporada infumable