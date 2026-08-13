El Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries programa més de 200 activitats en tres dies
La principal novetat serà la producció pròpia 'El Romanç de Guillem Escarrer'
Castelló d'Empúries ha presentat aquest dijous la programació de la XXXIV edició de Terra de Trobadors, que se celebrarà de l'11 al 13 de setembre i tornarà a convertir la vila en un gran escenari medieval amb més de 200 activitats programades entre espectacles, recreacions històriques, música, mercat medieval, activitats familiars, conferències i propostes divulgatives. Aquesta edició reivindica la figura de Guillem Escarrer (1266-1321), un cavaller originari de la població que va tenir una trajectòria destacada al servei del regne de Nàpols. Serà el fil conductor d'una edició que posa en valor la projecció mediterrània del comtat d'Empúries i recupera una figura fins ara poc coneguda.
Fruit de la recerca impulsada gràcies a la II Beca d'Estudis Medievals de Castelló d'Empúries, la principal novetat serà la producció 'El Romanç de Guillem Escarrer', una creació musical i teatral encarregada per l'Ajuntament a la companyia Novum Organum, formada per actors, músics, musicòlegs i especialistes en arts escèniques històriques.
L'obra, escrita per Marcel Leal a partir de la investigació d'Elvis Mallorquí, segueix l'estil de les cançons de gesta medievals i representa un nou pas en l'aposta del festival per combinar espectacle i divulgació històrica. La producció es podrà veure en una preestrena especial el diumenge 30 d'agost, dins el cicle So de Lonh, a la Basílica de Santa Maria, abans d'estrenar-se oficialment durant Terra de Trobadors el dissabte 12 de setembre, al Claustre de Santa Clara, en diferents passis que recorreran els principals episodis de la vida de Guillem Escarrer.
La programació d'enguany també posa un èmfasi especial en les aventures militars que van marcar la trajectòria de Guillem Escarrer, tot incorporant nombrosos espectacles inspirats en aquest context històric. Lluny d'una visió estrictament bèl·lica, moltes d'aquestes propostes ho fan des de l'humor i el teatre familiar, amb una presència destacada de grans titelles, animacions itinerants i espectacles participatius.
El festival reforça igualment la vessant divulgativa amb una nova edició del cicle So de Lonh, i amb el cicle de conferències del Centre d'Estudis Trobadorescos 'Miquel Pujol Canelles', organitzat conjuntament amb l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, que inclourà la presentació del llibre 'De Castelló d'Empúries al Regne de Nàpols. La trajectòria vital de Guillem Escarrer (ca. 1266-1321)', diverses conferències especialitzades i una nova edició dels pòdcasts medievals 'Presumptament'.
Durant els tres dies del festival, els carrers del nucli històric acolliran més de 200 activitats, amb la participació de companyies procedents de Catalunya, l'estat espanyol, Portugal, França, Bèlgica i Estònia. El programa inclou cercaviles, música medieval, teatre de carrer, combats, circ, espectacles de foc, tallers participatius, demostracions d'oficis artesans, espais infantils, jocs tradicionals, exposicions, visites als museus i el popular mercat medieval, que tornarà a ocupar la plaça Joan Alsina, la Llotja i el carrer Capellans.
Entre els grans moments del cap de setmana destaquen l'espectacle inaugural 'Guillem Escarrer, el retorn més esperat', amb la participació de les entitats de la vila; el tradicional sopar comtal; el gran espectacle de foc 'Palmarius'; el Memorial Fernando Arnau amb el torneig medieval; el concert de Prima Nocta i l'espectacle de cloenda 'El preu de la glòria', que posarà punt final a l'edició. El festival també donarà continuïtat al projecte cultural transfronterer 'Ruta Catalana dels Trobadors i la Joglaria', que tindrà presència a Terra de Trobadors amb l'arribada del Carro de Trobadors i Joglars i amb la presentació oficial del projecte en el marc de les activitats acadèmiques.
Terra de Trobadors manté també un dels seus principals trets distintius: la implicació del teixit associatiu i de centenars de voluntaris. Durant la presentació, l'alcaldessa de Castelló d'Empúries, Anna Massot; el regidor de Cultura, Josep M. Gironella, i la directora del festival, Xènia Gasull, han subratllat que, amb trenta-quatre edicions a l'esquena, Terra de Trobadors continua evolucionant sense perdre la seva essència: recuperar i explicar la història de Castelló d'Empúries a través de la cultura, convertint durant un cap de setmana la vila en un gran escenari viu de l'edat mitjana.
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