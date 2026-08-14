La campiona del món Lea Kyle eleva el Festival Internacional de Màgia de Figueres
El certamen, del 25 al 27 de setembre, programa varis referents internacionals en la gala del Teatre el Jardí, el seu moment àlgid
La campiona del món de màgia, Lea Kyle, és el gran reclam del Festival Internacional de Màgia de Figueres, que se celebrarà el cap de setmana del 25 al 27 de setembre. La francesa, una de les grans figures del canvi ràpid de vestuari, eleva el cartell d’un certamen que també programa artistes vinguts de Bèlgica, Cuba, Extremadura i, és clar, Catalunya, combinant, com és marca de la casa, tota mena d’espectacles: De gran format a íntima màgia de prop, amb actuacions al carrer, tallers i propostes per a totes les edats.
Aquesta serà la quarta edició d’un festival que, el 2025, va superar els 7.100 assistents, rècord propi, i amb el plus que aporta Lea Kyle aspira a seguir creixent. Molta de la programació és gratuïta i en espais públics de la ciutat, però també hi ha actuacions de pagament, com la Gala Internacional de Màgia. Aquest és el moment àlgid del certamen, amb un muntatge de grans dimensions (una il·luminació curada i pantalles LED a l’estil dels grans concerts per no perdre’s cap detall) al Teatre Municipal el Jardí. Serà el 26 de setembre a les 20 h, i, amb entrades a preus d’entre 18 i 24 euros, programa la campiona del món com a reclam principal.
Kyle, que combina il·lusionisme, moda, i uns rapidíssims canvis de vestuari, tindrà acompanyants de luxe en la gala. També hi participen dos campions del món més: El seu compatriota Florian Savinet, que ho és en manipulació i presenta uns espectaculars i futuristes efectes visuals; i Francesca, que va rebre el reconeixement pels seus malabars. Completen el cartell el cubà Ernesto Planas, famós pels seus números amb paraigües; Víctor Zerro, amb un xou d’escapisme i desafiaments; la companyia belga Elastic, especialista en clown i humor; el Mag Martín, amb un guardonat estil teatral; i Patri Zenner, amb un espectacle familiar.
Raül Black, mag figuerenc que organitza el festival amb l’Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona, va destacar durant la presentació que “aquest any tornem a portar a Figueres alguns dels artistes més reconeguts del panorama internacional i disciplines molt diferents dins de l’il·lusionisme”, i va apuntar que, més enllà de la gala, que “serà un dels grans moments del festival”, “volem que el públic també descobreixi la màgia de prop, els espectacles al carrer i les propostes pensades per als infants i les famílies”.
Espectacles al carrer
El festival ja s’haurà posat en marxa la nit abans de la gala, amb un sopar màgic en què actuaran cinc dels artistes participants. Dissabte ja hi haurà activitats a partir de bon matí amb un taller de màgia de Cristina de Magicolandia i, al migdia, el primer espectacle del certamen, a càrrec de Patri Zenner (12.45 h, plaça Gala i Salvador Dalí). L’Auditori dels Caputxins acollirà, ja entrada la tarda (17 h), una gala de màgia de prop amb el campió del món en l’especialitat, Mario, i les actuacions gratuïtes continuaran amb Víctor Zerro a la Rambla (17.15 h), i Brando i Silvana a la plaça de l’Ajuntament (18.30 h). Celebrada la gala, es farà una sessió de màgia golfa fins a la mitjanit al Casino Menestral.
El taller de màgia tornarà a fer-se diumenge, amb noves actuacions al carrer de Brando i Silvana (plaça Gala i Salvador Dalí, 11.30 h), Víctor Zerro (plaça de l’Ajuntament, 12.30 h), i una altra gala de màgia de prop de Mario a l’Auditori a les 17 h. La Cate tancarà la tarda a les 18 h amb la gala infantil Hai, la pescadora de somnis, de la cia. Giramagic. També es preveu una activitat cinematogràfica amb el Cineclub Diòptria i una mostra de cartells de dones il·lusionistes al Museu del Joguet.
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