Joan Dausà tanca "Immortals" en la primera nit del Summerfest Cerdanya
La gira de gran format del cantautor ha aplegat més de 60.000 persones i, a la demarcació, també ha passat per Strenes, on va obrir-se, Empordà Music Festival i Sons del Món
Un munt de gironins i gironines ja havien gaudit del primer concert de la gira Immortals de Joan Dausà l'abril al Festival Strenes, i ahir Puigcerdà va ser escenari del seu comiat en l'estrena, justament, de l'Occident Summerfest Cerdanya, que va viure la primera d'un seguit de nits de grans concerts que s'allargaran fins al 22 d'agost. El cantautor, que, a la demarcació, també ha dut aquest gran format a l'Empordà Music Festival i el Sons del Món, ha aplegat més de 60.000 persones en les seves dotze actuacions els últims mesos, acostumant-se a penjar el cartell d'entrades exhaurides.
Com és habitual, Dausà ha combinat els temes del seu darrer treball, que dona nom a la gira, amb grans èxits que, com els nous, són habituals a les ràdios del país.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor un home mentre es banyava a la Platja Gran de Palamós
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, revela quin és el millor moment per demanar la jubilació anticipada
- Un restaurant de Sant Feliu de Guíxols reconegut com a un dels dos més sostenibles de la costa catalana
- Girona vol evitar que la gent llanci envasos de menjar i begudes a les papereres del centre
- Necrològiques del 13 d'agost de 2026
- Girona viu l’eclipsi entre emoció i núvols
- Girona veu apagar-se el Sol: els núvols fan la guitza en el moment clau
- Així ha canviat el paisatge en alguns indrets de les comarques gironines