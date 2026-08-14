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Joan Dausà tanca "Immortals" en la primera nit del Summerfest Cerdanya

La gira de gran format del cantautor ha aplegat més de 60.000 persones i, a la demarcació, també ha passat per Strenes, on va obrir-se, Empordà Music Festival i Sons del Món

Joan Dausà a l'Occident Summerfest Cerdanya.

Joan Dausà a l'Occident Summerfest Cerdanya. / Harold Abellán

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Redacció

Redacció

Un munt de gironins i gironines ja havien gaudit del primer concert de la gira Immortals de Joan Dausà l'abril al Festival Strenes, i ahir Puigcerdà va ser escenari del seu comiat en l'estrena, justament, de l'Occident Summerfest Cerdanya, que va viure la primera d'un seguit de nits de grans concerts que s'allargaran fins al 22 d'agost. El cantautor, que, a la demarcació, també ha dut aquest gran format a l'Empordà Music Festival i el Sons del Món, ha aplegat més de 60.000 persones en les seves dotze actuacions els últims mesos, acostumant-se a penjar el cartell d'entrades exhaurides.

Com és habitual, Dausà ha combinat els temes del seu darrer treball, que dona nom a la gira, amb grans èxits que, com els nous, són habituals a les ràdios del país.

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