Les millors cites per avui, divendres 14 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Calella de Palafrugell
El Festival Cap Roig continua, avui, amb el concert de 31 FAM.
On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.
Quan? A les 20 h.
Entrades de pagament.
Calonge
El F'Estiu acull el concert de Judit Neddermann i la GIO Symphonia.
On? Als Jardins del Castell.
Quan? A les 22 h.
Entrades de pagament.
Puigcerdà
L'Occident Summerfest Cerdanya programa La Ludwig Band.
On? Al Camí de Sant Marc.
Quan? A les 21 h.
Entrades de pagament.
Pals
Pals acull el debut a la XXXIV Schubertíada del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitsa Desseva.
On? A l'Església Parroquial de Sant Pere.
Quan? A les 21:30 h.
Entrades de pagament.
Platja d'Aro
Nits de Jazz presenta The Gramophone Allstars Big Band.
On? A la Platja Gran.
Quan? A les 23 h.
Entrada gratuïta.
Salt
Nova sessió del cicle Periscopi dedicat als artistes emergents amb les actuacions de The Must Kids i Makadami.
On? A La Mirona.
Quan? A les 21:30 h.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia (3 euros a taquilla sense reserva).
Sant Feliu de Guíxols
Nit de pop català al Porta Ferrada amb Maria Jaume i Rigoberta Bandini.
On? Al Guíxols Arena.
Quan?
A les 21 h, Maria Jaume.
A les 22:30 h, Rigoberta Bandini.
Entrades de pagament.
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