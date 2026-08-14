El magnetisme eclèctic de Sandra Monfort aterra a Porta Ferrada
L'artista valenciana va fer un espectacle musical i sonor enèrgic
Sandra Monfort va portar la seva energia magnètica al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. El petit comitè que va aplegar-se al Teatre Municipal per l'ocasió va poder gaudir i descobrir no només el talent de l'artista valenciana, sinó també la seva perícia amb la guitarra i el ball.
Acompanyada d'una banda amb bateria, teclat i sintetitzadors i en què també hi havia la seva germana Amanda al violí i fent cors, Monfort va treure suc dels temes més potents de la seva discografia, amb un repàs pels discs Niño Reptil Ángel i La mona, i de temes del seu recent EP La Mona de Nit. Tot i que la majoria de cançons eren ballables i amb ritme, com ara Papallones de cristal, Nostalgic bitch o Siesta Polvo i Escabussó, hi va haver moments en què la cantant va abaixar els decibels, amb cançons com Estrany triangle amorós, la seva versió particular del famós tema de New Order, o Moreneta, dedicada a la seva àvia. La barreja de sons d'arrel, electrònica i ritmes de pasdobles o batxata van convèncer un públic tan aclaparat com meravellat. El concert va acabar amb una platea de peu, que va seguir el consell final de la cantant: ballar per alliberar-se dels complexos.
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