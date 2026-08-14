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El magnetisme eclèctic de Sandra Monfort aterra a Porta Ferrada

L'artista valenciana va fer un espectacle musical i sonor enèrgic

Sandra Monfort va actuar ahir al Teatre Municipal de Sant Feliu, dins el Festival Porta Ferrada.

Sandra Monfort va actuar ahir al Teatre Municipal de Sant Feliu, dins el Festival Porta Ferrada. / Txus Garcia.

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Ariadna Sala

Ariadna Sala

Sant Feliu de Guíxols

Sandra Monfort va portar la seva energia magnètica al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. El petit comitè que va aplegar-se al Teatre Municipal per l'ocasió va poder gaudir i descobrir no només el talent de l'artista valenciana, sinó també la seva perícia amb la guitarra i el ball.

Acompanyada d'una banda amb bateria, teclat i sintetitzadors i en què també hi havia la seva germana Amanda al violí i fent cors, Monfort va treure suc dels temes més potents de la seva discografia, amb un repàs pels discs Niño Reptil Ángel i La mona, i de temes del seu recent EP La Mona de Nit. Tot i que la majoria de cançons eren ballables i amb ritme, com ara Papallones de cristal, Nostalgic bitch o Siesta Polvo i Escabussó, hi va haver moments en què la cantant va abaixar els decibels, amb cançons com Estrany triangle amorós, la seva versió particular del famós tema de New Order, o Moreneta, dedicada a la seva àvia. La barreja de sons d'arrel, electrònica i ritmes de pasdobles o batxata van convèncer un públic tan aclaparat com meravellat. El concert va acabar amb una platea de peu, que va seguir el consell final de la cantant: ballar per alliberar-se dels complexos.

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