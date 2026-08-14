Mazoni, una paella amb Lloll Bertran, i un homenatge a Joan Capri, al Teatre de Blanes
Pablo Puyol, Maria Terremoto i Cascai Teatre formen la programació professional del segon semestre d’any, amb sis espectacles
El Teatre de Blanes donarà el tret de sortida a la programació professional del segon semestre d’any el proper 3 d’octubre, i l’allargarà fins a mitjans de desembre. En total, la programació inclourà sis actuacions en què destaquen el concert del bisbalenc Mazoni o un espectacle de Lloll Bertran, a més de l’homenatge al degà de l’humor en català, Joan Capri, que farà Sebastià Gallart. L’equipament, però, ofereix altres propostes de talent local o caire solidari.
El programa s’iniciarà amb l’actuació Banderes per Daltònics, de Mazoni (3 d’octubre), amb un retorn al pop i recuperant himnes com No tinc temps o Eufòria. El segon acte serà una comèdia protagonitzada per la polifacètica Lloll Bertran (25 d’octubre, La paella dels dijous), amb una història sobre l’amor en la maduresa i les segones oportunitats. Continuant amb la cronologia de la programació, el 31 d’octubre serà el torn de Sebastià Gallart, que presentarà un Homenatge a Joan Capri, fent un reconeixement a qui va ser el degà dels monòlegs a Catalunya i al seu estil rondinaire i quotidià.
Tot just una setmana més tard, el 6 de novembre, Pablo Puyol portarà a Blanes Nada, una comèdia per tres amics que semblen estar atrapats a la fi del món. Ho farà acompanyat de Miguel Ángel Martín i Álvaro Carrero. La següent proposta de la programació professional serà a càrrec de Maria Terremoto (21 de novembre, Canciones para una cantaora), una de les figures rellevants dins del panorama flamenc actual que aterrarà a Blanes de la mà del FlamenGi. Per últim, l’esdeveniment finalitzarà el 12 de desembre amb L’orquestra impossible, de Cascai Teatre, un viatge dels grisos anys quaranta al glamur dels cinquanta.
L’apartat de programació professional inclou, a banda dels espectacles, el Cicle de Cinema Gaudí, que durà a Blanes films com Tres Adioses, d’Isabel Coixet, o Balandrau, de Fernando Trullols.
Local i solidari
La programació del segon semestre del 2026 al Teatre de Blanes també inclourà aportacions de l’Escena Local, així com el cicle propi de Teatre Familiar de l’Associació Grup Rialles-La Xarxa Blanes. La cartellera presentarà propostes com Antipasti (4 d’octubre), de la cia. El que ma queda de teatre; Pastors i Misteris (19 i 20 de desembre), a càrrec dels Pastorets Blanencs; el Concert de Santa Cecília (27 de novembre), Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria; The Showman Marín (7 de novembre), amb el Mag Marín de la Fundació Oncolliga; Dansa al Parkinson (22 de novembre); i Records per a tu (28 de novembre), de NABAC.
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