Víctor Coyote mor mentre anava amb bicicleta
El músic i dibuixant, pioner del rock mestís a Espanya amb Los Coyotes, va ser trobat sense vida en una carretera de Segòvia
Tenia 68 anys
Ágatha de Santos
Víctor Aparicio Abundancia, més conegut com a Víctor Coyote (Tui, 1958) va morir ahir mentre anava amb bicicleta a Segòvia, on hauria anat a veure l’eclipsi de sol amb uns amics. L’artista va ser trobat sense vida en una carretera. El seu segell discogràfic, El Volcán, va confirmar la seva defunció, de la qual es desconeixen les causes. El músic i dibuixant gallec, entre altres facetes, tenia 68 anys.
L’artista va sortir a primera hora del matí amb bicicleta i, poc abans de les 10, el 112 de Segòvia va rebre un avís des del municipi de Marugán informant que s’havia trobat un home inconscient a la carretera. Els serveis d’emergències s’hi van desplaçar, però ja no van poder fer res.
El també dissenyador gràfic gallec va ser precursor de la incorporació de músiques llatinoamericanes en el rock and roll amb Los Coyotes, una de les bandes més singulars de l’escena del rock espanyol, que va fundar el 1979. Al capdavant d’aquest grups va gravar elapés com Mujer y sentimiento (1985), Las calientes noches del barrio (1987) o De color de rosa (1988), cada vegada més mestissos i ballables i allunyats del punkabilly dels inicis del conjunt.
Aquest mateix any, l’artista va publicar El propio, un àlbum recopilatori dels seus èxits en solitari com a Víctor Coyote.
Considerat com un dels referents de la movida madrilenya, Coyote no va idealitzar mai aquella època ni tampoc va sentir cap mena de nostàlgia. "Jo no renego de la movida, sinó de coses que se n’han explicat respecte que era l’entusiasme de l’Espanya en color i el final de l’Espanya en blanc i negre. Això era relatiu i el color tampoc va ser tan vibrant; semblava que ens menjaríem el món i després cap dels grups de la movida va tenir transcendència internacional", explicava l’artista el mes de febrer passat.
Però la trajectòria artística de Coyote no es va limitar, ni de bon tros, només a la música. Deixa una obra diversa que comprèn treballs com a historietista, autor de documentals sobre la frontera hispanoportuguesa del riu Miño, dissenyador de portades de discos de diferents bandes (Los Coyotes, Ariel Roth, Giant Sand, cobertes del segell Vampisoul), escriptor, especialista en tasques d’attrezzo gràfic per a cine i la televisió (des de produccions d’Álex de Iglesia fins a la recent sèrie de Movistar Plus + Poquita fe) i fins i tot "musicalitzador" d’obres d’art per al Museu Thyssen.
Entre altres treballs, va realitzar el videoclip Carmiña Vacaloura, que durant anys va formar part de la banda sonora del mític programa infantil Xabarín Club de la TVG. Fins i tot va fer els seus primers passos al cine, actuant, entre altres pel·lícules, a Átame, de Pedro Almodóvar.
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