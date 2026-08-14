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La soprano Marta Bauzà inaugura la Schubertíada

La mallorquina i el pianista Jesús López van oferir un recital dedicat a l'obra del compositor Michel Capllonch

La soprano Marta Bauzà i el pianista Jesús López a Vilajuïga dins la Schubertíada.

La soprano Marta Bauzà i el pianista Jesús López a Vilajuïga dins la Schubertíada. / David Borrat

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Redacció

Redacció

Vilajuïga.

La soprano Marta Bauzà va inaugurar ahir la 34a Schubertíada de Vilabertran amb un concert a l'Espai Misteri de Vilajuïga acompanyada del pianista Jesús López Blanco. El recital va tenir com a protagonista l'obra de l'autor mallorquí Miquel Capllonch, però també va comptar amb peces d'altres compositors que van inspirar-lo, com Clara Schumann, Heinrich von Herzogenberg o Richard Strauss.

L'interès de Bauzà i Blanco pel compositor mallorquí ve de lluny, i els ha dut a investigar i trobar obra seva que no havia estat mai editada. El 2024 van enregistrar plegats un disc amb totes les cançons que va escriure i compondre. Capllonch va viure durant vint-i-set anys a Alemanya i va absorbir les influències del post-romanticisme alemany, incorporant-les a la seva música mediterrània.

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