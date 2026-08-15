31 FAM s’estrena a Cap Roig: “Som en un festival de pijos”
La banda catalana continua creixent i porta la seva música urbana, per primera vegada, en un festival d’alt nivell
La família de la 31 va tocar ahir, per primera vegada, al Festival Cap Roig. Va fer-ho en un entorn idíl·lic i davant d’una graderia que, tot i no omplir-se del tot, no va impedir que 31 FAM convertís la nit en una autèntica festa.
El repertori va començar amb Teteo i caliu, una cançó que des del primer moment ja va aconseguir establir el vincle que buscaven, aquella connexió entre artistes i públic. La nit va continuar amb alguns dels temes més antics de la seva trajectòria, com Valentina, Sincero, o Así es la vida, en què el públic va cantar sense fre. D’altra banda, el grup també va combinar aquests temes més antics amb cançons del seu nou àlbum, Temporada 2.
Un dels moments més especials de la nit va arribar amb A la meva vera i La teva companyia, quan la banda va aprofitar per agrair a tothom que els havia fet costat i recordar que, més enllà de la música, el que fa especial un concert és poder compartir-lo amb les persones que hi són al costat. I, com era d’esperar, tampoc hi va faltar l’humor. “Estem en un festival de pijos”, van dir els artistes en un moment de la nit, fent broma sobre el contrast entre l’univers de 31 FAM i l’escenari de Cap Roig.
Malgrat la bona vibra, no va poder acabar de sortir tot rodó. La selecció de cançons va deixar a alguns dels seus seguidors amb ganes de més. Cubalitrus i Tres cases, per exemple, no van formar part del repertori, i la durada del concert, més aviat curta, va fer que la sensació final fos la d’un acte que, quan començava a agafar més força, ja s’acabava.
No obstant això, el grup va aconseguir marxar de Cap Roig amb el públic entregat i amb la sensació d’haver fet història o de, simplement, haver fet seu un entorn poc comú dins del circuit de la música urbana. “Seguirem donant guerra”, van afirmar. I, després de la nit viscuda als Jardins Botànics de Calella de Palafrugell, podem estar tranquils, perquè sembla que 31 FAM encara té molta música i camí per anar-nos compartint.
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