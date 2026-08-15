31 FAM s’incorpora a La Festassa Km0 del Festival Porta Ferrada Occident
La jornada, que se celebrarà aquest diumenge al Guíxols Arena, reunirà també Miki Núñez, Doctor Prats, Mama Dousha i Balkan Paradise Orchestra
El Festival Porta Ferrada Occident ha revelat la sorpresa de comptar amb 31 FAM al cartell de La Festassa Km0. La jornada se celebrarà aquest diumenge al Guíxols Arena. El grup de música urbana se suma, així, a una programació que també inclou Miki Núñez, Doctor Prats, Mama Dousha i Balkan Paradise Orchestra.
31 FAM, un dels referents de l’escena urbana catalana, actuarà així doncs a Sant Feliu de Guíxols. El sextet presentarà un directe que combina trap, dancehall, funk i R&B amb cançons ja convertides en himnes com Valentina o Sincero, dins la gira de presentació del seu darrer treball, R31.
La jornada també comptarà amb l’actuació de Miki Núñez, que presentarà un espectacle amb alguns dels seus grans èxits i les cançons més recents de la seva trajectòria. Doctor Prats tornarà als escenaris coincidint amb el desè aniversari de la banda. El grup presentarà un directe renovat basat en la seva fusió de sons mediterranis, pop, rock i ska. El cartell es completarà amb Mama Dousha, que combina cançó d’autor i electrònica, i Balkan Paradise Orchestra, que obrirà la jornada amb una proposta que barreja ritmes balcànics, pop i electrònica.
La Festassa Km0 forma part de la programació del Festival Porta Ferrada Occident i planteja una jornada dedicada al talent musical català, amb artistes consolidats i noves generacions.
El Festival Porta Ferrada Occident continuarà fins al 22 d’agost amb actuacions de Mónica Naranjo, Nile Rodgers & CHIC i Ben Harper & The Innocent Criminals, entre altres propostes. La programació també inclou el cicle de música barroca al Monestir, els concerts del Teatre Auditori Narcís Masferrer i la Sala Las Vegas, així com la programació gratuïta del Village Estrella Damm.
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