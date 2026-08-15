El Cerdanya Film Fest preselecciona tres curtmetratges pels Goya
El certamen reconeix especialment «Ningú Borda», «BOBs» i «La diva, mi abuela y yo» durant la gala dels premis, amb «Femení, singular» de Xavi Puebla com a Millor Llargmetratge
El Cerdanya Film Festival ha entregat aquesta nit el palmarès de la seva dissetena edició amb l’inèdit Femení, singular de Xavi Puebla com a Millor Llargmetratge. El jurat del certamen va preseleccionar pels Premis Goya els curtmetratges Ningú Borda, de Júlia Coldwell (en categoria de millor curt de ficció espanyol); BOBs, de Júlia Marcó (millor curt d’animació espanyol); i La diva, mi abuela y yo, d’Inés G. Aparicio (millor curt documental espanyol). Viatge al país dels blancs, de Dani Sancho, va endur-se el Premi del Públic al Llargmetratge, i el curt Parasomnia, de Daniel Noblom, el reconeixement en Terror/ Fantàstic.
Entre els tres curtmetratges preseleccionats pels Premis Goya, Ningú Borda és el que s’endú un major premi econòmic, de 2.000 euros, com a Millor Curtmetratge de Ficció espanyol. El film de Júlia Coldwell tracta de la monòtona vida de la Candela treballant a la tintoreria familiar d’un poble de l’interior fins que, durant la festa major, atropella per accident el gos del seu nebot, que a més fa anys. No ho confessa, i, de fet, s’inventa una llegenda sobre una peregrinació de gossos a un arbre sagrat i el convida a acompanyar-la en la cerca. A mesura que la relació amb el nebot s’estreny, les mentides consumeixen la protagonista.
Tant BOBs com La diva, mi abuela y yo han rebut 1.000 euros pels guardons en les categories de Millor Curtmetratge d’Animació espanyol i Millor Curtmetratge Documental espanyol. El primer, de Júlia Marcó, presenta un personatge atrapat en la infantesa però amb por de quedar-se enrere mentre tothom avança cap al món adult. El segon, d’Inés G. Aparicio, parteix dels records d’una àvia que canta cançons de joventut a la seva neta cineasta en un pretext per combatre l’oblit i la desmemòria familiar recuperant la figura de la cupletista Lilian de Celis.
També van endur-se el mateix premi econòmic com a Millor Llargmetratge Femení, singular, drama social de Xavi Puebla sobre la difícil decisió d’una treballadora domèstica d’una família burgesa a Barcelona; i Parasomnia, de Daniel Noblom, pel guardó Trinxat de Cerdanya Terror/Fantàstic amb un curtmetratge d’un home que es queda paralitzat quan el semàfor es posa verd i és ignorat per tothom en un entorn cada cop més inquietant.
Més reconeixements
Els premis del festival van reconèixer un ampli ventall de projectes i sensibilitats, com el llargmetratge Iván & Hadoum, d’Ian de la Rosa, amb el de Mirada Social; i, ja en curts, Loquita por ti, de Greta Díaz Moreau (Millor Curt Fet per una Directora Jove); Love and the others, de Berna Sitera (Premi del Públic al Curtmetratge Internacional); Sang de bou, de Clàudia Munuera (Millor Film en Català); o Juanita, de Karen Joaquín i Uliane Tatit (Talent Emergent–Òpera Prima).
També van rebre reconeixements els documentals Estive, de Martín Sorbets, amb el Pirineus Sostenibles per un treball sobre la transhumància; i Operación Iperita. La trama civil de la guerra química, de Toni Orensanz i Joana Zapata, sobre el bombardeig amb armes químiques al Marroc durant la guerra del Rif.
El Cerdanya Film Festival va guardonar, igualment, diversos noms propis en diferents àmbits de la creació cinematogràfica. Així, Emma Vilarasau i Milo Taboada van ser premiats pels seus papers a Viatge al país dels blancs i Cara de cona. El darrer també ha distingit Guillermo Oliveira amb la Millor Direcció. Hi ha hagut més premis per María Zaragoza, Millor Guió Original per la seva feina a Pinchu es así; Lav Díaz, per la fotografia de Magallanes; i Damiano Michieletto, pel disseny de so de Primavera.
Un festival amb corda
El certamen, tot i haver entregat els seus guardons i acomiadar-se del seu epicentre, Puigcerdà, manté la programació els propers dies i fins al 30 d’agost. El Casino d’Alp acull les projeccions de títols com Los cangrejos, de Rubén Seca; La sombra del nogal, de Manuel García Gil; Confiança cega, de marta Ribera Graells; o Lady Everest, de Maria Isabel Díaz Novo. A més a més, s’hi faran les estrenes de El coro de Praga, d’Ondřej Provazník; i Un hombre de verdad, de Liteo Pedregal, així com una selecció dels films més sol·licitats pel públic les últimes setmanes.
Dins la programació musical del Cerdanya Film Festival, el 20 d’agost, a Alp, també es proposa el concert de la banda sonora original de la pel·lícula El màgic d’Oz, a càrrec de la Camerata Barcelona. Encara al seu equador pel que fa a dates, però deixant enrere els moments àlgids com les jornades d’indústria la primera setmana d’agost o l’entrega dels premis, el festival espera tancar aquesta edició havent reunit prop de 8.000 espectadors.
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