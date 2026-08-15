Els millors plans per fer aquest dissabte 15 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Calella de Palafrugell
La cantant gallega Luz Casal arriba al Festival Cap Roig.
On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.
Quan? A les 20 h.
Entrades de pagament.
Calonge
El Festival F'Estiu acull, avui, La Ludwig Band.
On? Als Jardins del Castell.
Quan? A les 22 h.
Entrades de pagament.
Llanars
El Festival de Música Vall de Camprodon presenta el concert de Tomeu Penya, amb Sa vida són dos dies.
On? A la Plaça de l'Om.
Quan? A les 22 h.
Entrades de pagament (gratuït per a infants de 0 a 10 anys).
Sant Feliu de Guíxols
El Festival Porta Ferrada programa una triple cita, amb Tarta Relena, Soleá Morente i Mónica Naranjo.
On i quan?
A les 20 h, al Teatre Auditori Narcís Masferrer, Tarta Relena.
A les 21 h, al Guíxols Arena, Soleá Morente.
A les 22:30 h, al Guíxols Arena, Mónica Naranjo.
Entrades de pagament.
Festes d'agost de Banyoles
La diada de la Mare de Déu d’Agost combina tradició, cultura popular i música en directe amb activitats durant tota la jornada. Les festes inclouen l’ofici solemne, cercaviles, visites guiades, correfoc i diversos concerts a la Plaça Major.
On i quan?
A les 11 h, a la Plaça Major, inici de la cercavila amb Bufant Fort Sreet Band.
A les 11:45 h, al Monestir de Sant Esteve, repic de campanes.
A les 12 h, a l’Església de Santa Maria dels Turers, ofici solemne de l’Assumpció de la Mare de Déu.
A les 18 h, al Parc de la Draga, visita guiada.
A les 18:30 h, a la Plaça del Monestir (fins a davant de l’Ajuntament), cercavila de gegants i capgrossos.
A les 21 h, a la Plaça Major, Quico el Célio, el Noi i El Mut de Ferreries + La Cobla Reus Jove, i al Monestir de Sant Esteve, visita guiada «Robatori sacríleg».
A les 22 h, des de la muralla fins a l’aparcament de Can Castanyer, correfoc gran. Tot seguit, Dj Tetenil.
A les 23:30 h, a la Plaça Major, Les Que Faltaband. Tot seguit, Celtic Djs.
Activitats gratuïtes.
Festa Major de Roses
La jornada central de la festa combina actes tradicionals, cultura popular, foc i música fins a la matinada.
On i quan?
A les 11 h, a l’Església de Santa Maria, ofici solemne.
A les 12 h, al Teatre municipal, acte de concessió de la Dracma de Plata de Roses.
A les 18 h, des de la Ciutadella fins a la Plaça de les Botxes, XXX trobada gegantera, i als espigons de la riera Ginjolers, cucanyes al mar.
A les 22 h, a la Plaça de les Botxes, sardanes amb la cobla La Principal d’Olot.
A les 22:30 h, des de la plaça del Teatre fins a la Ciutadella, correfoc amb la colla de diables Els Senyors de Foc.
A les 23 h, a l’antic càmping Bahia, Di-versiones, Big Mouthers i Dj Capde.
Activitats gratuïtes.
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