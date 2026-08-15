CRÒNICA
L’univers escènic de Rigoberta Bandini desferma la festa a Sant Feliu
La cantant Paula Ribó debuta al Festival de la Porta Ferrada davant de més de 2.000 persones amb un espectacle que combina teatre, humor i eufòria
Rigoberta Bandini va convertir divendres el seu debut a Sant Feliu de Guíxols en una festa amb segell propi. Davant de més de 2.000 persones, Paula Ribó va portar al Festival de la Porta Ferrada una versió més directa i festivalera del seu univers escènic, però sense renunciar a la teatralitat, l’humor i aquella manera tan seva de donar vida pròpia a cada tema.
Amb l’embaràs ben visible, Ribó no va parar quieta. Ribó es va moure per l’escenari amb una energia constant, envoltada per les quatre ballarines i coristes tot jugant amb les imatges que captava una càmera integrada al micròfon. JAJAJA, C.X.T (Club Xavalas Tristes), Simpática pero problemática i In Spain We Call It Soledad van obrir una actuació que de seguida va buscar la complicitat del públic. «Preparades per la festa?», va preguntar abans de Fiesta, creada, va recordar, quan precisament no es podia sortir de casa.
A Siete días, Bandini va explotar el joc de les cortines i el moviment corporal fins a acabar estirada a terra, en un dels moments més elaborats del directe; mentre que Pamela Anderson va donar peu a una proclama marca de la casa amb l'afirmació que «Pamela lo somos todas». L'artista també va explicar que passa els estius a Calonge i va celebrar poder tocar, per primera vegada, «a deu minuts de casa».
De fet, la complicitat més evident amb el públic català va arribar amb La guitarra, de Joan Manuel Serrat, una cançó que, va explicar, havia cantat temps enrere al Palau Sant Jordi i que havia marcat la seva adolescència. I de Serrat, sense complexos, va passar a la inèdita d'aquesta gira del 2026 Mayonesa, de Chocolate, una combinació improbable molt pròpia de l’univers Bandini.
Després d’El amor de Massiel, Amore amore amore va trencar definitivament la distància amb el públic. Les ballarines van baixar a parlar amb els assistents i, poc després, la mateixa Ribó es va endinsar entre la gent, repartint beguda i conversant amb alguns espectadors.
Tram final intens
Amb Perra va arribar un canvi de vestuari, amb un vestit groc, i també el tram més accelerat. La nova Chicle mal enganchado, inèdita i incorporada a la gira d’aquest 2026, va precedir Kaiman i Too Many Drugs. L’embaràs també va tenir el seu moment de protagonisme quan, entre rialles, va justificar les pauses per beure Aquarius per mantenir el sucre. Amb només quatre concerts per acabar la gira, va agrair l’entrega del públic i va deixar clar que les ganes de continuar damunt dels escenaris continuen intactes. L’única petició, mig de broma, va ser una mica menys de calor.
Els bisos van reservar la traca final. Ay mamá va desfermar l’eufòria abans que Busco un centro de gravedad permanente tanqués una nit en què Rigoberta Bandini va demostrar que, fins i tot amb menys artifici que en el seu xou d'altres recintes, la fórmula Bandini continua fent del directe un terreny absolutament propi que mai deixa de sorprendre.
Abans, Maria Jaume havia obert la vetllada amb una actuació ben rebuda pel públic. El Porta Ferrada encara la recta final amb grans reclams com Mónica Naranjo, Nile Rodgers & CHIC o Ben Harper.
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