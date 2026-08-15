Sis guanyadors al Mini Print Internacional de Cadaqués 2026
Ja s’han seleccionat les sis obres guanyadores d’aquesta edició
El jurat del 46è Mini Print Internacional de Cadaqués, format pels artistes Timo Ehmke (Alemanya), Francesca La Nave (Regne Unit), Irina Silvestrova-Sadlowski (Alemanya), Camilla Morrill (França) i María Luisa Estrada Sánchez (Mèxic), ha escollit sis guanyadors d’entre 628 artistes participants, provinents de 49 països diferents.
Es tracta de Kanako Urano, del Japó, per l’obra Moon - 2 (aiguafort i aiguatinta); Bernadette Madden, d’Irlanda, per l’obra Scarlet ground (serigrafia); Barbara Keeris, de Suïssa, per l’obra Bärenspinner (aiguatinta); M. Teresa Soler Alsina, d’Espanya, per l’obra Camí incert (gofratge i collage); Roslyn Kean, d’Austràlia, per l’obra Silence - III (xilografia); i Pál Csaba, d’Hongria, per l’obra Flow - XI (calcografia en brik).
Els nou finalistes d’aquesta edició han sigut els següents: Agnes Indermaur (Pomegranate – I); Cleo Wilkinson (Then – II); Deborah Chapman (L’instant du silence); Agnieszka Zawadzka (Impermanent totem – II); Yui Koike (Caminitos); Lourdes Perlas (3 sèrie Pecium); Joanne Simon (Ma #29); Sophie Desjardins (Agathe – III); i Montse Campins (Gotas de mel – II).
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