Crònica
500 històries amagades en una cadira buida
Quim Masferrer presenta la funció única i irrepetible «Bona Gent» a La Vinyeta, un dels cellers de Sons del Món
Quim Masferrer ho va tornar a fer. Com el pallasso Charlie Rivel, l’actor i director de teatre de Sant Feliu de Buixalleu va guanyar-se abans de començar els aplaudiments del mig miler d’espectadors que aquest passat dissabte van assistir a La Vinyeta, un dels cellers de Sons del Món, per veure la funció única i irrepetible «Bona Gent». El públic, vingut de Mollet de Peralada, Agullana, Girona, Blanes, Arenys de Mar, Terrassa, Barcelona i Valls, entre moltes altres localitats del país, no sabia de què aniria l’obra, però conscient que seria el protagonista estava disposat a deixar-se portar pel savoir-faire de l’artista.
Així va ser com Masferrer, a partir d’una cadira buida situada per atzar al passadís central i amb les entrades exhaurides, va trobar el fil conductor perfecte per conèixer les 500 històries que s’amagaven entre vinyes. La Júlia, una adolescent que va preferir no acompanyar la seva mare, Georgina, a La Vinyeta per quedar-se al poble de festa major, va convertir-se en una de les protagonistes inesperades de la nit. També en Narcís i la Maria Teresa, un matrimoni de Figueres a qui el cotxe «nou de trinca» -tenia 6 anys- els va jugar una mala passada amb una avaria de motor quan anaven cap al celler; la Heidi i en Josep, que es van conèixer fa 26 anys a Roses després de mudar-se des de Bèlgica per la salut del pare d'ella; en Ramon, un andorrà jubilat d’Escaldes amb un rècord per haver acabat 30 vegades la Titan Desert; o l’Albert i l’Eli, «més gironins que barcelonins», i que sempre tindran dos fills malgrat que l’Oriol va deixar-los de petit. Tot històries, cadascuna especial a la seva manera, que mereixen ser explicades i que ja formaran part per sempre més de la «Bona Gent».
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