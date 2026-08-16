Els millors plans per sortir de casa del diumenge 16 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'aquest diumenge a les comarques gironines
Cadaqués
Elionor Martínez arriba al Festival de Música de Cadaqués, acompanyada al piano per Olivia Zaugg.
On? A l'Església.
Quan? A les 19 h.
Entrades de pagament.
Pals
El Festival Clàssic Pals es clou amb el concert El cant de les muses, protagonitzat per la soprano palsenca Laura Coll, la mezzosoprano Serena Pérez i la pianista Olga Kobekina.
On? a l'Església.
Quan? A les 21:30 h.
Entrades de pagament.
Sant Feliu de Guíxols
Nit dedicada a l’electrònica i a la cançó d’autor en dos escenaris del Festival Porta Ferrada.
On i quan?
A les 20:15 h, al Guíxols Arena, Vladimir Cauchemar + Ángel Molina + Fernanda Martins.
A les 22 h, a la Sala Las Vegas, Clara Peya.
Entrades de pagament.
Puigcerdà
L'Occident Summerfest Cerdanya presenta, avui, La La Love You.
On? Al Camí de Sant Marc.
Quan? A les 21 h.
Entrades de pagament.
Vilabertran
La soprano sueca Matilda Sterby debuta al XXXIV Festival Schubertíada acompanyada pel pianista Matti Hirvonen.
On? A la Canònica de Santa Maria.
Quan? A les 20:30 h.
Entrades de pagament.
Festa Major de Platja d'Aro
Jornada plena d’activitats populars, familiars i musicals amb la Plaça del Mil·lenari com un dels principals escenaris de la festa.
On i quan?
A les 10 h, a la Plaça Major, 11è Torneig d’escacs.
A les 11 h, a la Platja Gran, concurs popular 1a empaitada d’aneguets de goma.
A les 16 h, a la Plaça Major, 1r torneig de botifarra.
De 18 h a 21 h, al Passeig Marítim, El Petit Mercat i activitat familiar «L’art de les bombolles».
A les 20 h, a la Plaça del Mil·lenari, concert de l’Orquestra Maravella, a les 21 h, botifarrada popular, a les 21:30 h, monòleg «Tribut al geni» homenatge a l’humorista Eugenio a càrrec d’Àngel Miralles, a les 22:30 h, raval, correfoc estàtic amb els Diables de Tordera, i a les 23 h, ball amb l’Orquestra Maravella.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, revela quin és el millor moment per demanar la jubilació anticipada
- L’avís d’un expert en seguretat sobre un hàbit molt habitual: «No deixis la clau posada al pany a la nit»
- Un ensurt amb una serp acaba amb una dona rescatada en helicòpter a Queralbs
- Ángeles Blanco demana deixar de presentar amb Carlos Franganillo per no competir amb el seu marit, Vicente Vallés
- Banyoles ha donat de baixa del padró 512 persones en els darrers dos anys i mig
- Girona FC: Tret de sortida a la bogeria
- «Els llops i els linxs no van reaccionar»: què van fer els animals durant l’eclipsi total
- Així ha canviat el paisatge en alguns indrets de les comarques gironines