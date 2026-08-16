El festival Pirineu, terra de versos anuncia que marxa de Ripoll pels "múltiples obstacles burocràtics" de l'ajuntament
La cita cultural reubica el dia central al Palau de l’Abadia de Sant Joan de les Abadesses
ACN
El festiva de poesia i música de muntanya Pirineu, terra de versos ha anunciat que marxa de Ripoll pels “múltiples obstacles burocràtics” per part de l’ajuntament de la localitat. En un comunicat a xarxes, ha denunciat la “voluntat política” del consistori de posar entrebancs a tots els projectes que no s’alineen amb les seves “idees discriminatòries”. “El que no volem és entrar en el seu joc”, ha reconegut, “i per això enguany amb frustració i profunda pena el festival marxa de Ripoll”. Tot i el “poc marge de maniobra”, la cita cultural ha pres la decisió de reubicar el dia central, 28 d’agost, al Palau de l’Abadia de Sant Joan de les Abadesses.
“Malauradament no som el primer projecte cultural que decideix marxar de Ripoll i ens dol que aquest ajuntament converteixi casa nostra en un desert cultural. Continuarem treballant per la cultura com hem fet durant aquests cinc anys d’ençà que vam obrir les portes”, ha conclòs.