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Crònica

L'embruix tràgic i sensorial de Tarta Relena al Porta Ferrada

El duet barceloní presenta al festival ganxó el seu tercer treball, "És pregunta", amb un espectacle de llums, sons i fum

Les imatges de Tarta Relena al Festival Porta Ferrada.

Les imatges de Tarta Relena al Festival Porta Ferrada.

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Les imatges de Tarta Relena al Festival Porta Ferrada. / Jordi Galderic

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Ariadna Sala

Ariadna Sala

Sant Feliu de Guíxols

El públic es va girar perquè les cortines de la platea del Teatre Municipal de Sant Feliu de Guíxols s'acabaven d'obrir. Helena Ros i Marta Torrella, les dues integrants del duet barceloní Tarta Relena, van aparèixer abillades amb vestits llargs i misteriosos, i van començar una marxa lenta cap a l'escenari, primer una i després l'altra, mirant fixament al públic, coneixent-lo. Ja s'intuïa l'ambició en la posada en escena, en la construcció del clima tràgic que requereix la interpretació del tercer treball del grup, És pregunta.

El concert que van oferir dins el Festival Porta Ferrada va procurar deixar una empremta, no ser una simple presentació d'un nou treball de cançons que versionen poetes com Safo de Lesbos, que s'inspiren en l'ull profètic, en melodies del segle XII, en el cant gregorià i sefardita o en l'instant abans de la desgràcia. És pregunta és això i més: és capbussar-se en l'experiència sensorial i sonora del que és desconegut i profà. En la majoria de peces, s'acompanyaven de sintetitzador i sampler per emular sons de pluja, percussió o guitarres. Ho van demostrar en peces com Tamarindo i Odniramat, les dues cançons mirall (la segona és idèntica i alhora diferent, perquè està rebobinada) que descriuen el disc, i que parlen de la incertesa i la lluita del que vindrà.

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Aquest esdevenir desconegut també va quedar ben plasmat en peces com Galenismós, el crit de sirena traïdor que coneix tots els secrets de la mar; o Crit premonitori, que el duet va interpretar acompanyat d'un joc de llums vermelles i una mena de fum follet. El públic va quedar capturat, durant aquells cinc minuts, dins un destí tràgic funest: El pont caurà desplomat esborrant el camí, recordaven a les acaballes de la cançó. L'embruix, però, durava des del moment que Tarta Relena havia aparegut per la porta del darrere, i es mantingué fins que van tornar a desaparèixer després de saludar un públic rendit i embadalit.

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