Crònica
Mónica Naranjo ens fa reviure la nostra joventut a Porta Ferrada
Uns moments molt emotius, impressionants i èpics
Tot i la predicció de pluges, Sant Feliu de Guíxols va romandre intacta i a més, amb una temperatura ideal per a gaudir del Festival de Porta Ferrada, amb una convidada molt especial: Mónica Naranjo. L’artista catalana va trencar el seu silenci després de sis mesos sense per passar per la seva terra natal: Catalunya. La figuerenca va despertar la il·lusió de grans i petits. Les grades estaven plenes i la pista només irradiava energia. Mónica va entrar a escena amb Solo se vive una vez, cançó que va despertar molts records per a una generació.
Una actuació on va demostrar la seva experiència sobre l’escenari i la seva professionalitat, trencant amb impasos on els ballarins i també cantants tenien el seu moment per brillar. El format audiovisual que l’acompanyava donava energia a la cantant, mostrant potència i sumant un valor afegit. El seu vestuari va ser esplèndid: vestits de tots colors; vermell, blanc, groc i negre.
Mónica Naranjo és un referent per a diversos col·lectius i generacions i com molts diuen, és una DIVA i així ho va demostrar, ahir al Festival de Porta Ferrada. La seva veu mantenia el to agut que la va fer triomfar i alhora la seva tendresa i dolçor. L’artista té dues parts, una pantera en llibertat i un àngel amb molta tendresa.
Cançons com Europa, Desátame, Empiezo a Recordarte, Pantera en Libertad, Por un Like o Las Campanas del Amor van sonar en aquest festival de la música. Les cançons que la van dur a la fama van fer embogir als assistents, cantant, ballant i sentint-se lliures. Amor i tristesa van fer d’aquesta actuació una de les millors del festival. A més, va haver-hi un moment molt emotiu en què Mónica es va emocionar. Abans de cantar Empiezo a Recordarte, va fer un homenatge a la seva mare. El públic la va acollir amb molta tendresa, oferint-li un espai on mostrar les seves emocions amb respecte i tendresa. Un record per no oblidar!
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