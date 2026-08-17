Arrenca el 44è festival Ésdansa de les Preses centrat en els 50 anys del cercle de cultura tradicional Marboleny
L'apartat internacional compta amb companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica
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L'Ésdansa de les Preses ha donat aquest dilluns el tret de sortida a la 44a edició, que se centra en la commemoració dels 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, entitat organitzadora del festival. La programació inclou l'estrena de l'espectacle 'Allò que som' de l'Esbart Marboleny, la Nit d'Ésdansa amb Marbolets, l'exposició '50 anys trenant comunitats' i sessions de l'espai de reflexió 'Parlem de' sobre la trajectòria de l'entitat. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Enguany el territori convidat és el País Basc i en l'apartat internacional hi ha companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica.
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