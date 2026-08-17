Clara Peya i Vladimir Cauchemar: Nit d'electrònica i minimalisme al Porta Ferrada
El festival enceta l'última setmana amb la Festassa de Km0, el concert de Ben Harper i el cicle de música barroca
El Festival Porta Ferrada va oferir ahir una doble proposta marcada per ritmes electrònics a Sant Feliu de Guíxols: la pianista Clara Peya i el DJ francès Vladimir Cauchemar.
El Teatre Municipal va acollir el recital de la pianista, que va presentar el seu nou disc NUCA, que conté col·laboracions amb Rita Payés, El Niño de Elche i Judit Nedderman, entre altres. Pel que fa al DJ francès, va compartir escenari al Guíxols Arena amb Ángel Molina i Fernanda Martins en una nit de música electrònica.
El festival enceta avui l'última setmana amb la Festassa de Km0 amb artistes com Mama Dousha, 31 FAM o Doctor Prats. També hi haurà el primer concert del cicle de música Barroca a càrrec de Fabio Biondi i Paola Poncet. Pel 19 d'agost, serà el torn del concert de Nile Rodgers&Chic i Ben Harper&The Innocent Criminals.
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