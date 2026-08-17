El Festival de Cine de Santander entregarà el premi Faro de Honor al cineasta Albert Serra
La desena edició del certamen se celebrarà de l'11 al 17 de setembre
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
El Festival de Cine de Santander atorgarà el Faro de Honor de la desena edició al cineasta Albert Serra, en reconeixement d'una trajectòria marcada per "la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions", segons la directora del certamen, Júlia Olmo. El festival se celebrarà de l’11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes "més singulars, influents i reconeguts del cinema europeu contemporani". L'organització destaca que, des del seu debut amb 'Honor de Cavalleria' (2006), tots els seus films s'han estrenat a Canes, i que ha guanyat guardons a la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el Goya pel documental 'Tardes de soledad'.
- Una gironina al terratrèmol de Colòmbia: «No ens podíem creure que allò fos real»
- Quique Álvarez: 'Tsygankov estava convocat i no ha volgut canviar-se
- Girona-Leganés (1-1): Abel Ruiz evita una plantofada de realitat per començar
- L’avís d’un expert en seguretat sobre un hàbit molt habitual: «No deixis la clau posada al pany a la nit»
- Grava sense saber-ho els últims instants de la seva parella: el vídeo d’una mort que sacseja les xarxes
- Girona acumula més de 14.000 habitatges nous sense vendre
- La UdG apareix per vuitè any consecutiu en el rànquing més prestigiós del món
- Desconfiança entre els comerciants del Barri Vell de Girona per la gestió de les papereres