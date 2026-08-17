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El Festival de Cine de Santander entregarà el premi Faro de Honor al cineasta Albert Serra

La desena edició del certamen se celebrarà de l'11 al 17 de setembre

Albert Serra, en una imatge d'arxiu.

Albert Serra, en una imatge d'arxiu. / ACN

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ACN

ACN

Girona

El Festival de Cine de Santander atorgarà el Faro de Honor de la desena edició al cineasta Albert Serra, en reconeixement d'una trajectòria marcada per "la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions", segons la directora del certamen, Júlia Olmo. El festival se celebrarà de l’11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes "més singulars, influents i reconeguts del cinema europeu contemporani". L'organització destaca que, des del seu debut amb 'Honor de Cavalleria' (2006), tots els seus films s'han estrenat a Canes, i que ha guanyat guardons a la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el Goya pel documental 'Tardes de soledad'.

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