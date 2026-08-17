L'actriu Hayden Panettiere, protagonista d'Scream, mor als 36 anys
L’actriu, model i cantant estatunidenca Hayden Panettiere, coneguda pels seus papers a la saga de cinema de terror Scream, ha mort als 36 anys, segons ha confirmat el seu representant a la cadena ABC News.
«Amb una profunda tristesa compartim la tràgica notícia de la mort de la nostra estimada Hayden. Era una persona increïble, una força de la natura que va brindar un amor i una alegria inconmensurables a tots els qui la van conèixer, i als milions que la van veure a la pantalla», va declarar el seu pare, Skip Panettiere, en un comunicat.
El pare de l’actriu, que no ha informat de les causes de la mort, va demanar a més privacitat «mentre la nostra família es pren un temps per assimilar aquesta pèrdua inimaginable».
Panettiere, que va començar la seva carrera com a estrella infantil i va desenvolupar una llarga trajectòria en televisió i cinema, és recordada pel seu paper de Claire Bennet a l’exitosa sèrie Heroes.
I, sobretot, com a Juliette Barnes al drama musical Nashville, pel qual va rebre dues nominacions als Globus d’Or. Una sèrie que va protagonitzar durant 128 episodis entre el 2012 i el 2018.
També va protagonitzar Remember the Titans (Duelo de Titanes), Raising Helen (Educando a Helen o Mamá a la fuerza), Ice Princess (Sueños sobre hielo o Soñando, soñando... triunfé patinando) i Scream 4.
Criada a Palisades, Nova York, la seva mare era actriu de telenovel·les i el seu pare, capità del cos de bombers. De petita, va aparèixer en populars sèries de televisió com Ally McBeal i Malcolm in the Middle.
Panettiere va parlar obertament sobre les seves dificultats personals des de la infància fins a l’edat adulta a les seves memòries, titulades This Is Me: A Reckoning i publicades al maig.
En el llibre comparteix «una visió íntima i poc comuna de la seva vida privada, parlant obertament sobre la depressió postpart, l’addicció i la recuperació, el trauma, els abusos domèstics i la pèrdua», segons la sinopsi.
L’artista era mare d’una filla, Kaya Klitschko, nascuda el 2014, amb la seva exparella, el campió dels pesos pesants de boxa Wladimir Klitschko.
En una entrevista amb Good Morning America el 2022 que recupera ABC News, Panettiere va parlar obertament sobre la seva lluita contra l’alcoholisme i la depressió postpart.
El seu germà, Jansen Panettiere, va morir sobtadament el febrer del 2023 a causa d’una cardiomegàlia —engrandiment del cor— i complicacions a la vàlvula aòrtica, segons va informar la seva família en un comunicat. Tenia 28 anys.
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