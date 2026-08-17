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La La Love You porta el seu directe enèrgic al Summerfest

El grup de funk-pop va interpretar èxits com "El fin del mundo" o "Una boda en las Vegas"

El grup La La Love You al festival Summerfest Cerdanya.

El grup La La Love You al festival Summerfest Cerdanya. / HAROLD ABELLAN

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Redacció

Redacció

Puigcerdà

La La Love You, un dels fenòmens del pop-rock independent del país dels darrers any, va portar ahir al Festival Summerfest Cerdanya un directe enèrgic en què la banda madrilenya va repassar alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria. Fidel al seu característic so punk-pop, el grup va combinar l’actitud del punk amb melodies marcades pel ritme que el van fer connectar amb el públic.

Durant el seu pas pel festival, la banda va interpretar cançons com El Fin del Mundo, Una boda en Las Vegas i El principio de algo.

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