Matilda Sterby inaugura els concerts a Vilabertran
La soprano sueca va interpretar lieds de amb Schubert, Grieg o Sibelius amb el pianista Matti Hirvonen
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La soprano sueca Matilda Sterby va inaugurar ahir els concerts a Vilabertran de la Schubertíada amb un recital que va estar dedicat a lied de Schubert, Grieg, Sibelius i Nystroem. Acompanyada del pianista suec Matti Hirvonen, la soprano no només va donar protagonisme a Schubert durant la primera part, sinó que també va explorar l'obra poc coneguda de Nystroem dedicada al mar, Sånger vid havet, de la qual en va oferir una selecció.
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