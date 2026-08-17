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Matilda Sterby inaugura els concerts a Vilabertran

La soprano sueca va interpretar lieds de amb Schubert, Grieg o Sibelius amb el pianista Matti Hirvonen

La soprano Matilda Sterby i el pianista Matti Hirvonen van oferir un recital a Vilabertran dins la Schubertíada.

La soprano Matilda Sterby i el pianista Matti Hirvonen van oferir un recital a Vilabertran dins la Schubertíada. / David Borrat

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Redacció

Redacció

Vilabertran

La soprano sueca Matilda Sterby va inaugurar ahir els concerts a Vilabertran de la Schubertíada amb un recital que va estar dedicat a lied de Schubert, Grieg, Sibelius i Nystroem. Acompanyada del pianista suec Matti Hirvonen, la soprano no només va donar protagonisme a Schubert durant la primera part, sinó que també va explorar l'obra poc coneguda de Nystroem dedicada al mar, Sånger vid havet, de la qual en va oferir una selecció.

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