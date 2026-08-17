Plans destacats del dilluns 17 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Calella de Palafrugell
El Festival Cap Roig porta, avui, el concert d'Ana Torroja.
On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.
Quan? A les 20 h.
Entrades de pagament.
El Port de la Selva
El Mediterranean Guitar Festival ofereix un tribut a Queen.
On? A l'Església de la mare de Deu de les Neus.
Quan? A les 21 h.
Entrades de pagament.
Sant Feliu de Guíxols
El Festival Porta Ferrada dedica una jornada sencera al talent musical català amb La Festassa Km0, més de set hores de música en directe i un cartell format per alguns dels noms més destacats de l’escena actual.
On i quan?
A les 19:30 h, al Guíxols Arena, Balkan Paradise Orchestra.
A les 20:50 h, al Guíxols Arena, Mama Dousha.
A les 22:10 h, al Guíxols Arena, Miki Núñez.
A les 23:30 h, al Guíxols Arena, Doctor Prats.
També, continua la programació del Cicle Barroc.
On i quan?
A les 21 h, al Monestir, recital de Fabio Biondi i Paola Poncet.
Entrades de pagament.
Puigcerdà
L'Occident Summerfest Cerdanya presenta l'actuació de Pablo López.
On? Al Camí de Sant Marc.
Quan? A les 21 h.
Entrades de pagament.
Vilabertran
La XXXIV Schubertíada acull el recital de la soprano Erika Baikoff i el pianista Roman Borisov.
On? A la Canònica de Santa Maria.
Quan? A les 20:30 h.
Entrades de pagament.
Festa Major de La Bisbal d'Empordà
La jornada combina cultura popular, música en directe, activitats familiars, sardanes i una intensa programació nocturna repartida entre places, jardins, barraques i espais festius de la ciutat.
On i quan?
A les 12 h, a l’espai barraques, vermut musical amb Black Sheep Trio.
A les 12 h, a la Plaça Major, vermut de cuits, amb concert i sessió de Dj Virgi Energy.
A les 17:30 h, a la Plaça Jacint Verdaguer, sardanes amb la cobla Bisbal Jove.
A les 17:30 h, a la Plaça del Castell, ball mini.
A les 18:30 h, a la Plaça del Castell, ball de gegants i capgrossos.
A les 19 h, als Jardins de Torre Maria, concert de Swing Engine Street Sextet.
A les 19:30 h, a la Plaça Benet Mercader, concert familiar amb Landry, «Gairebé impossibles».
A les 19:30 h, a l’Espai (Tretze15), tradicional karaoke de festa major «Eufòria bisbalenca».
A les 20 h, al parc 8 de març, concert i ball de festa major, Oncolliga, amb l’Orquestra Montecarlo.
A les 20 h, a la Plaça del Castell, Rigotaverna al ras, amb música dels 60, 70, 80, 90 i 00, a càrrec de The Funk Power Station, Los Fulanos i Boogaloo.
A les 22:30 h, a l’Espai (Tretze15), concert de The Best Of.
A les 22:30 h, a l’espai barraques, actuació de Los Vecinos de Manué + Baya Baye.
Activitats gratuïtes.
Ribes de Freser
Darrera jornada festiva amb activitats familiars, música, foc i cinema a la fresca per acomiadar la celebració.
On i quan?
A les 10 h, a la Plaça de la Catarineta, activitat mediambiental per a famílies.
A les 12 h, a la Plaça del Mercat, quinto musical actual.
A les 17 h, a la Font de la Catarineta, tardeo dels anys 80, 90 i 2000.
A les 18 h, a la Plaça del Mercat, concert i ball de festa major amb Cafè Trio.
A les 21:30 h, a la Plaça del Mercat, correfoc infantil.
També, al camp de futbol, cloenda de la festa i castell de focs.
Tot seguit, a la Plaça del Mercat, cinema a la fresca, amb la pel·lícula «Elemental».
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