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"Portes tancades" als museus de Banyoles

L'Ajuntament es disculpa per un error en l'horari d'obertura de portes obertes del diumenge als equipaments culturals del municipi

La part posterior del Museu Darder

La part posterior del Museu Darder / Museu Darder de Banyoles

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Redacció

Redacció

Banyoles

El diumenge a la tarda, dia de portes obertes als Museus de Banyoles, diversos visitants van trobar-se les portes barrades, tot i el que indicava el programa de mà de les Festes de la Mare de Déu d'Agost. Darrere hi ha un error en la redacció del programa que "no es corresponia amb la realitat de l'activitat".

Ho ha explicat a través de les xarxes socials la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Banyoles, aclarint que les portes obertes al Museu Darder, Museu Arqueològic, Centre d'ARt i Poblat Neolític de la Draga es poden visitar diumenge en portes obertes durant l'horari d'obertura habitual d'aquell dia, és a dir, entre les 10.30 h i les 14 h.

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D'altra banda, el consistori ha recordat que la presentació del catàleg de l'exposició L'Ombra de Joan Crous prevista ahir al Monestir es farà el pròxim 8 de setembre.

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