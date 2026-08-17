Roses recorda els 50 anys d'un concert que va aplegar 2.000 persones contra la repressió
La sala d'exposicions de Ca l'Anita inaugurarà el 20 d'agost una exposició on es rememora la iniciativa cultural que va reunir canautors com Quico Pi de la Serra
Amb el lema "El poble canta", Roses va reunir un 20 d'agost de 1976 dalt l'escenari diversos grups i cantautors de cançó catalana, com Quico Pi de la Serra o Pere Tapias. El concert va tenir lloc al camp municipal d'esports durant els primers mesos de la Transició, i va ser un cant contra la repressió del català. Ara, el municipi recorda aquesta efemèride amb una exposició majoritàriament fotogràfica que s'inaugurarà el 20 d'agost a Ca l'Anita i que es podrà visitar fins al pròxim 4 d'octubre.
La mostra 50 anys del recital El Poble canta recull tota la història de la iniciativa, que va ser fotografiada per Xavier Torner. Un grup de joves rosincs va impulsar el recital sota la influència del Congrés de Cultura Catalana. Sobre l'escenari, hi havia el grup figuerenc Indika i els cantautors Quico Pi de la Serra, Pere Tapias, Dolors Laffitte i Ramon Muntaner.
Organitzar l'acte no va ser fàcil: l'organització va haver de tramitar diversos permisos davant el Ministeri d'Informació i Turisme, el Govern Civil i l'Ajuntament de Roses, i també van haver de passar per la censura el cançoner mecanografiat amb la lletra de totes les cançons. Algunes van ser prohibides.
Segons la premsa, el recital va aplegar unes 2.000 persones, i la proliferació de senyeres, pancartes i crits contra la "unitat de la pàtria" va acabar costant a l'organització una declaració al quarter de la Guàrdia Civil i una multa.
- Una gironina al terratrèmol de Colòmbia: «No ens podíem creure que allò fos real»
- Quique Álvarez: 'Tsygankov estava convocat i no ha volgut canviar-se
- Girona-Leganés (1-1): Abel Ruiz evita una plantofada de realitat per començar
- L’avís d’un expert en seguretat sobre un hàbit molt habitual: «No deixis la clau posada al pany a la nit»
- Grava sense saber-ho els últims instants de la seva parella: el vídeo d’una mort que sacseja les xarxes
- Girona acumula més de 14.000 habitatges nous sense vendre
- La UdG apareix per vuitè any consecutiu en el rànquing més prestigiós del món
- Desconfiança entre els comerciants del Barri Vell de Girona per la gestió de les papereres