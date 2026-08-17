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Roses recorda els 50 anys d'un concert que va aplegar 2.000 persones contra la repressió

La sala d'exposicions de Ca l'Anita inaugurarà el 20 d'agost una exposició on es rememora la iniciativa cultural que va reunir canautors com Quico Pi de la Serra

El recital del grup Indika durant el concert &quot;El poble canta&quot; de Roses.

El recital del grup Indika durant el concert "El poble canta" de Roses. / Xavier Torner.

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Redacció

Redacció

Roses

Amb el lema "El poble canta", Roses va reunir un 20 d'agost de 1976 dalt l'escenari diversos grups i cantautors de cançó catalana, com Quico Pi de la Serra o Pere Tapias. El concert va tenir lloc al camp municipal d'esports durant els primers mesos de la Transició, i va ser un cant contra la repressió del català. Ara, el municipi recorda aquesta efemèride amb una exposició majoritàriament fotogràfica que s'inaugurarà el 20 d'agost a Ca l'Anita i que es podrà visitar fins al pròxim 4 d'octubre.

La mostra 50 anys del recital El Poble canta recull tota la història de la iniciativa, que va ser fotografiada per Xavier Torner. Un grup de joves rosincs va impulsar el recital sota la influència del Congrés de Cultura Catalana. Sobre l'escenari, hi havia el grup figuerenc Indika i els cantautors Quico Pi de la Serra, Pere Tapias, Dolors Laffitte i Ramon Muntaner.

Organitzar l'acte no va ser fàcil: l'organització va haver de tramitar diversos permisos davant el Ministeri d'Informació i Turisme, el Govern Civil i l'Ajuntament de Roses, i també van haver de passar per la censura el cançoner mecanografiat amb la lletra de totes les cançons. Algunes van ser prohibides.

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Segons la premsa, el recital va aplegar unes 2.000 persones, i la proliferació de senyeres, pancartes i crits contra la "unitat de la pàtria" va acabar costant a l'organització una declaració al quarter de la Guàrdia Civil i una multa.

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