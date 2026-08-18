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La 3a edició de Talent Blanenc combina les propostes culturals amb un tast de vermuts

La mostra acollirà la primera Trobada de Bandes de Música de Catalunya que es fa a la demarcació de Girona

L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, amb alguns dels artistes que participaran a la 3a edició de Talent Blanenc

L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, amb alguns dels artistes que participaran a la 3a edició de Talent Blanenc / Aleix Freixas/ACN

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Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Blanes

La 3a edició del festival Talent Blanenc combinarà les propostes culturals amb dos tastets de vermuts que oferirà la bartender Mariona Vilanova. La proposta cultural local es farà entre el 5 de setembre i el 3 d'octubre i la major part de les propostes es concentraran en el teatre municipal i la Casa Saladrigas. El festival d'aquest any inclourà l'estrena del nou llibre de poesia de Josep Ballesteros, 'Cos, Cosmos' o el monòleg de Teresa Gelpí 'A la taula de la cuina', que tracta sobre el dret a l'avortament de les dones. A més, la mostra es tancarà amb la 42a Trobada de Bandes de Música de Catalunya, la primera edició que es fa a la demarcació de Girona.

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