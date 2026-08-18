La 3a edició de Talent Blanenc combina les propostes culturals amb un tast de vermuts
La mostra acollirà la primera Trobada de Bandes de Música de Catalunya que es fa a la demarcació de Girona
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La 3a edició del festival Talent Blanenc combinarà les propostes culturals amb dos tastets de vermuts que oferirà la bartender Mariona Vilanova. La proposta cultural local es farà entre el 5 de setembre i el 3 d'octubre i la major part de les propostes es concentraran en el teatre municipal i la Casa Saladrigas. El festival d'aquest any inclourà l'estrena del nou llibre de poesia de Josep Ballesteros, 'Cos, Cosmos' o el monòleg de Teresa Gelpí 'A la taula de la cuina', que tracta sobre el dret a l'avortament de les dones. A més, la mostra es tancarà amb la 42a Trobada de Bandes de Música de Catalunya, la primera edició que es fa a la demarcació de Girona.
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