Ana Torroja encén Cap Roig entre clàssics de Mecano i noves cançons
La madrilenya repassa els grans èxits de la banda i presenta el seu nou disc, "Se ha acabado el show”, en la penúltima nit del festival
Ana Torroja va il·luminar ahir els jardins de Cap Roig en la que va ser la penúltima data d’aquest cicle de concerts. Paradoxalment,Torroja va donar el tret de sortida a aquesta vetllada amb Se ha acabado el show, single que dona nom al disc que presentava la cantant. Durant gairebé dues hores, va convidar el públic "a viure aquest viatge a la seva manera i sense vergonya a aixecar-se del seient". La música ha estat acompanyada d’una pantalla al darrere amb imatges i vídeos conceptuals que casaven a la perfecció amb la nova estètica de la madrilenya.
També va aprofitar Problemas de conversación, el seu major èxit del nou disc Se ha acabado el show, per enviar un missatge de suport a Colòmbia arran del terratrèmol patit recentment, i també a Esteman, artista colombià amb qui col·labora en aquest single.
L’artista va intercalar durant el concert molts dels clàssics de Mecano que, durant les dècades dels vuitanta i els noranta, van marcar nombroses generacions, amb les cançons que marquen aquesta nova etapa iniciada amb el disc, llançat a principis d’any. La mateixa Torroja va admetre durant l’actuació que gran part del públic sol venir per les primeres, i va qualificar de "valents" els coneixedors de la seva nova discografia.
L’actuació d’Ana Torroja va ser un viatge emocional, en què el recorregut va passar de música més íntima, com Hijo de la luna, a una versió especial i més acústica de Cruz de navajas, per acabar en un bloc més festiu encapçalat per Maquillaje i Ay, qué pesado. Entre les grans absències de la nit, Hoy no me puedo levantar, el primer single que va llançar amb Nacho i José María Cano i que els va disparar ràpidament a la fama.Torroja va tancar una nit inoblidable amb una cançó de Mecano que descriu perfectament la situació: Me cuesta tanto olvidarte.
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