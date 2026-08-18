Bonnie Tyler rep a Gal·les un emotiu adeu
Més d’un miler de seguidors van sortir al carrer a Swansea per presenciar el funeral de la cantant, que va morir a Portugal
Rafael Tapounet
Les restes mortals de Bonnie Tyler, la cantant gal·lesa d’inconfusible veu esquinçada que va arribar al cim de la popularitat amb èxits com It’s a heartache i Total eclipse of the heart, ja descansen a la seva localitat natal de Skewen després que més d’un miler d’admiradors, amics i familiars li retessin homenatge pòstum en un funeral celebrat a l’església de Santa Maria de Swansea. L’artista, el nom real de la qual era Gaynor Hopkins, va morir el 8 de juliol en un hospital de la localitat portuguesa de Faro després d’una cirurgia intestinal d’urgència.
La cerimònia fúnebre, que va ser seguida per centenars de persones en una pantalla gegant situada a prop del temple i es va retransmetre en directe a tot el món per un servei d’estríming (tot i que amb no pocs problemes tècnics), es va iniciar amb l’entrada a l’església del taüt, completament blanc i cobert de flors, i dues de les cançons que formaven part de Natural, l’elapé que va llançar a la fama Bonnie Tyler: If I sing you a love song i la icònica It’s a heartache (que va vendre més de sis milions de còpies quan va ser llançada com a single).
La tieta Gaynor
Bona part dels familiars i amics de la cantant, que havien arribat en dos autobusos, lluïen llaços de color blanc i molts portaven retrats de Tyler. Entre aquests últims hi havia el seu germà, Paul Hopkins; el seu marit, l’empresari immobiliari i exatleta olímpic Robert Sullivan, i el reverend Justin Davies, que es va encarregar d’oficiar la cerimònia. La intervenció més emotiva va anar a càrrec de Roger Bell, el caçatalents que el 1975 va descobrir l’artista cantant en un club del sud de Gal·les amb el seu grup Imagination i li va facilitar el seu primer contracte discogràfic. Bell va descriure Tyler com "una superestrella global" que no solament no va oblidar mai les seves arrels sinó que n’estava "ferotgement orgullosa" i va apuntar que la dona la mort de la qual havia provocat missatges d’admiració i condol dels prínceps de Gal·les, del Govern portuguès i del Parlament britànic "era estimada a Swansea per la seva família com la tieta Gaynor".
Quan el funeral s’acostava al final, un cor masculí va interpretar una versió especialment commovedora de Total eclipse of the heart, la cançó de Jim Steinman que Tyler va portar al número u al Regne Unit i els EUA. Però no va ser aquesta la música que va sonar en el moment en què el fèretre de la cantant abandonava l’església entre els aplaudiments dels admiradors. La mateixa artista havia manifestat la seva voluntat que l’última cançó fos Those were the days, el tema amb què la també gal·lesa Mary Hopkin va obtenir el seu èxit més gran el 1969. Quan encara es deia Gaynor Hopkins i treballava en una botiga de queviures, Tyler va interpretar aquesta cançó en un concurs de cant i va quedar segona (va guanyar una lliura de premi).
Conclosa la cerimònia, les restes de Bonnie Tyler van iniciar l’últim viatge cap a Skewen per ser acomiadades per la família en un acte privat mentre als carrers de Swansea els seus seguidors li continuaven retent homenatge amb aplaudiments i cançons.
- Quique Álvarez: 'Tsygankov estava convocat i no ha volgut canviar-se
- Una disputa per una parcel·la per a una atracció a les Fires de Girona podria acabar als jutjats
- Tsygankov: de protegit de Pere Guardiola a rebel al Girona
- Necrològiques del 17 d'agost de 2026
- Mercenaris a Montilivi
- L'actriu Hayden Panettiere, protagonista d'Scream, mor als 36 anys
- Tsygankov: 'Algun dia parlaré
- Les comarques de Girona registren gairebé dos robatoris de vehicles al dia