Els grans festivals gironins superen els 120.000 assistents
Cap Roig tanca amb 46.165 espectadors i s’afegeix a l’èxit d’altres propostes com Sons del Món, Peralada i Portalblau a l’espera del final de Porta Ferrada, el Summerfest i el F'Estiu, entre d'altres
Marina López (ACN)
El Cap Roig Festival va posar ahir a la nit el punt final a la seva 26a edició amb El último vals, de Miguel Ríos, i la participació de Manolo García com a artista convidat. La cloenda d’una de les cites més multitudinàries de l’estiu a les comarques gironines permet començar a fer balanç d’una temporada que, a falta encara d’alguns concerts, ha tornat a demostrar la fortalesa del mapa de festivals de la demarcació. Les principals cites ja acumulen més de 120.000 espectadors, una xifra que encara creixerà amb els últims dies de Porta Ferrada, Summerfest i F’Estiu i amb les activitats pendents de Sons del Món i Peralada.
Cap Roig tanca l’estiu amb 46.165 espectadors, una ocupació del 86% i vuit espectacles amb totes les entrades exhaurides. Són 5.099 assistents menys que l’any passat, quan el festival va arribar als 51.264, però la cita de Calella de Palafrugell continua sent, per volum de públic, una de les grans referències de la temporada cultural gironina. Durant les últimes setmanes, els Jardins de Cap Roig han acollit 22 actuacions, amb un cartell que ha combinat grans noms internacionals, artistes estatals i propostes catalanes.
Artistes de renom
Bryan Adams, Anastacia, Rick Astley, Diana Krall, Mika o Juan Diego Flórez han compartit programa amb Víctor Manuel, Amaia, Antonio Orozco, Pablo López, Rosario, Malú, Luz Casal, Ana Torroja, Miki Núñez, Lax’n’Busto o 31 FAM, entre molts altres. La proposta familiar Cap Roig Mini també ha tornat a formar part de la programació amb El Fil Invisible. El festival, organitzat per CaixaBank i el Grup Clipper’s, ha mantingut a més el component solidari de tots els concerts, destinant part de la recaptació a la Fundació Privada Oreig, Viu Autisme i el Centre El Puig.
Juli Guiu, director del Cap Roig Festival, va fer una valoració molt positiva de l’edició que acaba de tancar-se. «Ha sigut una molt bona edició, de les millors dels quinze anys que portem nosaltres», va assegurar, després d’haver superat les 46.000 entrades venudes i d’haver penjat el cartell d’entrades exhaurides en nou ocasions. Guiu també va destacar la «gran clausura» del festival i el nivell general d’una programació que considera especialment reeixida.
El director va reivindicar sobretot el caràcter eclèctic de Cap Roig. «Cada dia hi passen coses diferents. Hi ha hagut nits espectaculars», va remarcar. Una de les satisfaccions d’aquesta edició ha estat poder incorporar al cartell artistes que l’organització feia temps que perseguia: «Aquest any han vingut artistes que portàvem sis o set anys darrere seu». Ja en té tancats per a l’estiu que ve però no els va voler revelar.
Mirant el futur
De cara al futur, Guiu aposta per mantenir la línia actual i estabilitzar el festival en una forquilla d’entre 46.000 i 50.000 espectadors. «Volem reafirmar aquest camí i consolidar aquestes xifres», va explicar, convençut que Cap Roig ha aconseguit construir «una experiència única» que va més enllà de la suma dels concerts.
El balanç de Cap Roig s’afegeix al d’un estiu especialment intens arreu de les comarques gironines. El Portalblau de l’Escala ha reunit 12.500 persones, mentre que el Vallviva, a la Vall d’en Bas, ha tancat amb 9.500 espectadors. L’Empordà Music Festival, celebrat a la Bisbal d’Empordà, n’ha sumat 17.500, refermant també el seu pes dins el calendari de grans cites musicals de l’estiu.
A Roses, Sons del Món ja ha superat els 30.000 assistents, tot i que encara no ha fet pública la xifra definitiva perquè el festival manté actuacions pendents als cellers. Només sumant Cap Roig, Portalblau, Vallviva, Empordà Music Festival i el recompte encara provisional de Sons del Món, l’assistència s’enfila fins als 115.665 espectadors. El global supera la barrera dels 120.000 quan s’hi incorpora el públic del Festival de Peralada i de les altres propostes repartides pel territori.
Es tracta, a més, d’una fotografia encara incompleta de l’estiu. No tots els festivals han facilitat xifres definitives i alguns encara tenen activitat per davant. Tampoc s’hi comptabilitzen multitud de cites de dimensions més reduïdes que, sense arribar als volums dels grans festivals, han omplert pobles i ciutats de concerts durant juny, juliol i agost. La dada serveix, per tant, per dimensionar només una part d’un calendari cultural especialment dens a la demarcació.
El Festival de Peralada també ha presentat un balanç molt positiu, amb un 94% d’ocupació en la seva programació. La cita encara té pendent un últim apèndix el 29 d’agost, ja fora del castell empordanès, amb el concert de l’Orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras-Casado, al Palau de la Música Catalana. A aquesta oferta s’hi afegeixen festivals de formats i dimensions molt diferents, com l’Istiu de Castelló d’Empúries o el Musicant de Campllong, que contribueixen a eixamplar un mapa que pràcticament no deixa cap cap de setmana sense activitat musical durant els mesos d’estiu.
Festivals en marxa
La temporada, de fet, encara no s’ha acabat. Amb Cap Roig ja clausurat, Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols, afronta els últims dies de programació. Aquest dimecres hi actuen Ben Harper i el tàndem format per Tina Gorina & Europa Galante, mentre que dissabte el festival abaixarà el teló amb la música electrònica del Costa Brava Edition, impulsat per Delirium.
També continua actiu el F’Estiu de Calonge i Sant Antoni, que aquesta nit (22 h) programa Mariona Escoda. Dijous serà el torn de les cobles Sant Jordi i La Principal del Llobregat, mentre que divendres 21 hi actuaran el baríton palamosí Guillem Batllori i Elena Kolesnikova. La cloenda arribarà dissabte 22 amb la Sant Andreu Jazz Band. A la Cerdanya també esgota els darrers concerts el Summerfest. Avui hi ha Rosario, demà, Lax’N’Busto, divendres, Coldday i dissabte, Taburete.
El mapa que deixa l’estiu és, per tant, el d’una oferta extensa, diversa i amb una gran capacitat de convocatòria. Des dels festivals amb grans figures internacionals i aforaments de milers de persones fins a les cites de format més petit i especialitzat, les comarques gironines mantenen una concentració de programació difícil d’igualar. Cap Roig tanca amb menys públic que l’any passat, però les xifres conjuntes confirmen que els festivals continuen sent un dels grans motors culturals i d’atracció de públic de l’estiu gironí.
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