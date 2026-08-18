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Els millors plans per fer avui, dimarts 18 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Miguel Ríos. Actuarà al Festival Cap Roig, a Calella de Palafrugell.

Miguel Ríos. Actuarà al Festival Cap Roig, a Calella de Palafrugell. / Ricardo Rubio

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Redacció

Redacció

Roses

Arriba una nova funció de Nits de Circ, un espectacle internacional a l’aire lliure que reuneix artistes de primer nivell procedents de diversos països.

On? Als Jardins del Molí de Besalú.

Quan? A les 21:30 h.

Entrades de pagament.

Calella de Palafrugell

Actuació de Miguel Ríos al Festival Cap Roig.

On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.

Quan? A les 20 h.

Entrades de pagament.

Castell d'Aro

Concert de Diego Cortés & Rafa Martín, dins el cicle estiuenc dedicat a la guitarra, L'Art de la Guitarra.

On? A l'Església de Santa Maria.

Quan? A les 21 h.

Entrades de pagament.

Sant Feliu de Guíxols

Concert de l’Orquestra Barroca Europa Galante dirigida pel violinista Fabio Biondi, dins el Festival Porta Ferrada.

On? Al Monestir.

Quan? A les 21 h.

Entrades de pagament.

Festa Major de La Bisbal d'Empordà

Continua la programació de la festa major.

On i quan?

A les 11:15 h, a la Plaça de l’Ajuntament, la convidada de l’Àliga: el Griu de Barcelona.

A les 12:45 h, a la Plaça de l'Ajuntament, vermut musical amb el grup local Mustang.

A les 15:30 h, a Les Voltes d’en Galí, campionat de botifarra.

A les 19 h, a la Plaça Benet Mercader, espectacle familiar de clown amb Las Polis.

A les 19:30 h, al Parc 8 de març, concert Serenata.Cat amb La Principal de la Bisbal.

A les 19:30 h, a l’Espai (Tretze15), espectacle de dansa urbana, amb les alumnes de Twenty Escola de Dansa.

A les 20 h, a l’Espai (Tretze15), actuació de la banda Glops.

A les 20 h, a la Plaça Major, concert La Parròquia Duminga.

A les 20 h, als Jardins de Torre Maria, concert «Primfila i se’n va», amb La Filadora.

A les 21:30 h, a l’Espai (Tretze15), espectacle dels Timbalers i els Timbaxics dels Voltors.

A les 22 h, a la PLaça del Castell, correfoc Xiqui i espectacle final amb Els Dracs.

A les 22:30 h, a l’Espai (Tretze15), concert de Toni Cayena.

A les 22:30 h, a l’espai barraques, concert d’OKDW + Dj Nicky.

A les 22:45 h, al parc 8 de març, doble cantada d’havaneres amb els grups Port-Bo i Peix Fregit.

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A les 23 h, a la Plaça de l’Ajuntament, fi de festa amb l’Àliga, els gegants i el drac i la banda MusXXL.

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