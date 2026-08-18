Els millors plans per fer avui, dimarts 18 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Roses
Arriba una nova funció de Nits de Circ, un espectacle internacional a l’aire lliure que reuneix artistes de primer nivell procedents de diversos països.
On? Als Jardins del Molí de Besalú.
Quan? A les 21:30 h.
Entrades de pagament.
Calella de Palafrugell
Actuació de Miguel Ríos al Festival Cap Roig.
On? Al Jardí Botànic de Cap Roig.
Quan? A les 20 h.
Entrades de pagament.
Castell d'Aro
Concert de Diego Cortés & Rafa Martín, dins el cicle estiuenc dedicat a la guitarra, L'Art de la Guitarra.
On? A l'Església de Santa Maria.
Quan? A les 21 h.
Entrades de pagament.
Sant Feliu de Guíxols
Concert de l’Orquestra Barroca Europa Galante dirigida pel violinista Fabio Biondi, dins el Festival Porta Ferrada.
On? Al Monestir.
Quan? A les 21 h.
Entrades de pagament.
Festa Major de La Bisbal d'Empordà
Continua la programació de la festa major.
On i quan?
A les 11:15 h, a la Plaça de l’Ajuntament, la convidada de l’Àliga: el Griu de Barcelona.
A les 12:45 h, a la Plaça de l'Ajuntament, vermut musical amb el grup local Mustang.
A les 15:30 h, a Les Voltes d’en Galí, campionat de botifarra.
A les 19 h, a la Plaça Benet Mercader, espectacle familiar de clown amb Las Polis.
A les 19:30 h, al Parc 8 de març, concert Serenata.Cat amb La Principal de la Bisbal.
A les 19:30 h, a l’Espai (Tretze15), espectacle de dansa urbana, amb les alumnes de Twenty Escola de Dansa.
A les 20 h, a l’Espai (Tretze15), actuació de la banda Glops.
A les 20 h, a la Plaça Major, concert La Parròquia Duminga.
A les 20 h, als Jardins de Torre Maria, concert «Primfila i se’n va», amb La Filadora.
A les 21:30 h, a l’Espai (Tretze15), espectacle dels Timbalers i els Timbaxics dels Voltors.
A les 22 h, a la PLaça del Castell, correfoc Xiqui i espectacle final amb Els Dracs.
A les 22:30 h, a l’Espai (Tretze15), concert de Toni Cayena.
A les 22:30 h, a l’espai barraques, concert d’OKDW + Dj Nicky.
A les 22:45 h, al parc 8 de març, doble cantada d’havaneres amb els grups Port-Bo i Peix Fregit.
A les 23 h, a la Plaça de l’Ajuntament, fi de festa amb l’Àliga, els gegants i el drac i la banda MusXXL.
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