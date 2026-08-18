Itinera porta la música de Paula Grande a Castellfollit de la Roca
L'artista garrotxina presentarà el 28 d'agost un repertori amb el productor Vic Moliner que combina jazz, folk ibèric i influències llatinoamericanes
Castellfollit de la Roca, municipi singular perquè el seu nucli antic està construït sobre un penya segat de 50 metres d'alçada format per antigues colades de lava, serà l'escenari de Paula Grande el pròxim 28 d'agost a les 22h dins la Convocatòria Talent Musical dels Micropobles, proposta impulsada pel Festival Itinera i la Fundació "la Caixa".
La presència de Paula Grande a Castellfollit de la Roca té un significat especial. L'artista desenvolupa el seu projecte a Beuda, un petit municipi de la Garrotxa, des d’on reivindica que viure i crear a un micropoble condiciona positivament els processos creatius. Per l'artista, el contacte quotidià amb el silenci, la natura i un ritme de vida més pausat facilita la creació i afavoreix la trobada amb altres artistes per compartir projectes, assajar, experimentar i trobar una font d'inspiració comuna.
Paula Grande compartirà escenari amb el multiinstrumentista i productor Vic Moliner presentant un repertori que combina jazz, folk ibèric i influències llatinoamericanes, en un format que posa el focus en la proximitat i l'escolta activa.
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