La marató de Mama Dousha, Miki Núñez, Doctor Prats i 31 FAM a Porta Ferrada
El festival va reunir al Guíxols Arena els principals noms de l'escena musical catalana actual
El Festival Porta Ferrada Occident va celebrar aquest dilluns una de les jornades més festives de la seva 64a edició amb La Festassa Km0, una proposta que va reunir al Guíxols Arena alguns dels principals noms de l'escena musical catalana actual. Balkan Paradise Orchestra, Mama Dousha, Miki Núñez, Doctor Prats i 31 FAM van oferir una marató de concerts marcada per l'energia, les col·laboracions entre artistes i la complicitat constant amb el públic.
La tarda va arrencar amb el directe de Balkan Paradise Orchestra, que va desplegar el seu característic univers sonor combinant ritmes balcànics, metalls, pop i electrònica amb temes com Flowin', Estimar, Balkan Classics o Balkan Disco. La formació barcelonina també va destacar per una posada en escena molt treballada, amb coreografies constants i una gran comunió entre totes les integrants, que van transmetre energia i cohesió durant tota l'actuació.
A continuació, Mama Dousha va confirmar el gran moment que travessa amb un concert fresc, proper i molt celebrat pel públic. El barceloní va interpretar alguns dels seus temes més coneguts, com Rikiti, El Ressopó, Que chévere o Millor gent del planeta, abans de protagonitzar un dels moments més aplaudits de la jornada amb una col·laboració sorpresa al costat de Balkan Paradise Orchestra, que va acabar convertint-se en una de les grans imatges de la nit.
El relleu el va agafar Miki Núñez, que va demostrar, una vegada més, la seva gran connexió amb el públic. El cantant terrassenc va combinar els seus grans èxits, com Me Vale, Escriurem, La venda o Celebrem, amb un directe ple d'energia, optimisme i participació, convertint el Guíxols Arena en una gran festa col·lectiva.
La intensitat va continuar amb Doctor Prats, que van fer honor a la seva fama de banda festiva amb un concert carregat de ritme, himnes i una comunió constant amb el públic, que va respondre des del primer moment amb ganes de cantar i ballar.
La cloenda va anar a càrrec de 31 FAM, que van portar fins a Sant Feliu de Guíxols el seu espectacular directe amb banda en viu, ballarines i una acurada producció visual. El sextet sabadellenc va repassar bona part del seu repertori amb cançons com Valentina, Sincero, Des del dia 1, Nens del barri, Bona vida, Mama ho sento o Dorayakis, culminant una nit dedicada al talent musical català.
El Festival Porta Ferrada Occident afronta ara la seva recta final amb les darreres cites de la 64a edició. Aquest dimarts 18 d'agost, el Monestir acollirà un dels concerts més destacats de la programació clàssica, amb Europa Galante i Fabio Biondi, que interpretaran Les quatre estacions de Vivaldi en l'únic concert que oferiran a Espanya (amb les entrades a punt d'exhaurir). L'endemà, 19 d'agost, el Guíxols Arena rebrà Nile Rodgers & CHIC i Ben Harper & The Innocent Criminals, mentre que el Monestir acollirà Tina Gorina & Europa Galante. El festival es clourà el 22 d'agost amb la Delirium Costa Brava Edition, una gran jornada dedicada a la música electrònica que posarà el punt final a la 64a edició del Festival Porta Ferrada Occident.
- Quique Álvarez: 'Tsygankov estava convocat i no ha volgut canviar-se
- Una disputa per una parcel·la per a una atracció a les Fires de Girona podria acabar als jutjats
- Tsygankov: de protegit de Pere Guardiola a rebel al Girona
- Necrològiques del 17 d'agost de 2026
- Mercenaris a Montilivi
- L'actriu Hayden Panettiere, protagonista d'Scream, mor als 36 anys
- Les comarques de Girona registren gairebé dos robatoris de vehicles al dia
- Tsygankov: 'Algun dia parlaré