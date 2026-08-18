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Un viatge pels grans noms del barroc amb Fabio Biondi i Paola Poncet

El violinista italià va encetar la setmana de la música barroca dins el Festival Porta Ferrada amb Tartini, Corelli o Vivaldi

El violinista Fabio Biondi i la clavicembalista Paola Poncet al Festival Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols.

El violinista Fabio Biondi i la clavicembalista Paola Poncet al Festival Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols. / Jordi Galderic

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Ariadna Sala

Ariadna Sala

Sant Feliu de Guíxols

El públic va rebre Fabio Biondi, ja passat pel festival Porta Ferrada fa dos anys dins el cicle dedicat a Bach, i la clavicembalista Paola Poncet amb un aplaudiment càlid que va ressonar entre les parets del Monestir de Sant Feliu de Guíxols. El primer concert dins el cicle de música barroca va començar immediatament, després d'una salutació mecànica i una inhalació que l'italià va deixar anar a tall d'inici del concert.

El programa era ambiciós: van començar amb la Sonata Op. 5 en la major de Corelli i la Sonata en si bemoll major de Vivaldi. La intensitat va pujar de nivell quan va ser el torn de la coneguda com a Didone abbandonata, la Sonata Nº10 en sol menor de Tartini. Amb l'exigència en augment de cada peça, la calor anava fent estralls en els rostres dels dos músics, i fins Poncet va necessitar l'auxili d'un mocador que li eixugués el rostre. Acabada la Ciaccona de la Sonata Accademiche en re menor de Veracini, Biondi va dirigir-se per primer cop al públic per ressaltar còmicament el fet. Això va provocar una bona riallada del públic, que també anava proveït de ventalls.

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La complexa Sonata en re menor Op. 6 de Locatelli, que tancava el concert, va deixar el públic amb ganes de sentir més música barroca. La complaença dels músics permeté un final rodó, amb un bis del gran mestre del barroc, Bach.

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