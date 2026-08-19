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Activitats destacades del dimecres 19 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Durant un concert del Festival Porta Ferrada 2026.

Durant un concert del Festival Porta Ferrada 2026. / Txus Garcia

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Redacció

Redacció

Santa Coloma de Farners

Actuació teatral de l'humorista Guillem Estadella.

On? A la Plaça de Farners.

Quan? A les 22 h.

Entrada gratuïta.

Banyoles

Concert de Charlie Brownjah, dins el cicle estival Nits de Tastets Musicals.

On? Al Set Cafè.

Quan? A les 21 h.

Entrada gratuïta.

Begur

El cantautor i guitarrista Jofre Bardagí presenta Interpreta Serrat, un espectacle d’homenatge dedicat a l’obra de Joan Manuel Serrat.

On? A la Plaça Esteva i Cruañas.

Quan? A les 22 h.

Entrada gratuïta.

Calonge

Avui, al F'Estiu, actua Mariona Escoda, una de les veus emergents més destacades de l'escena musical catalana.

On? Al Pati d'Armes del Castell.

Quan? A les 22 h.

Entrades de pagament.

Sant Feliu de Guíxols

El Festival Porta Ferrada continua amb la seva programació.

On i quan?

A les 19:30 h, al Guíxols Arena, doble concert amb Nile Rodgers & CHIC i Ben Harper & The Innocent Criminals.

A les 21 h, al Monestir, Tina Gorina & Orquestra Barroca Europa Galante.

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Entrades de pagament.

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