Activitats destacades del dimecres 19 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Santa Coloma de Farners
Actuació teatral de l'humorista Guillem Estadella.
On? A la Plaça de Farners.
Quan? A les 22 h.
Entrada gratuïta.
Banyoles
Concert de Charlie Brownjah, dins el cicle estival Nits de Tastets Musicals.
On? Al Set Cafè.
Quan? A les 21 h.
Entrada gratuïta.
Begur
El cantautor i guitarrista Jofre Bardagí presenta Interpreta Serrat, un espectacle d’homenatge dedicat a l’obra de Joan Manuel Serrat.
On? A la Plaça Esteva i Cruañas.
Quan? A les 22 h.
Entrada gratuïta.
Calonge
Avui, al F'Estiu, actua Mariona Escoda, una de les veus emergents més destacades de l'escena musical catalana.
On? Al Pati d'Armes del Castell.
Quan? A les 22 h.
Entrades de pagament.
Sant Feliu de Guíxols
El Festival Porta Ferrada continua amb la seva programació.
On i quan?
A les 19:30 h, al Guíxols Arena, doble concert amb Nile Rodgers & CHIC i Ben Harper & The Innocent Criminals.
A les 21 h, al Monestir, Tina Gorina & Orquestra Barroca Europa Galante.
Entrades de pagament.
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