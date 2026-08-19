El Mag Lari s'estrena al Summerfest
L'espectacle familiar "Strafalari" ha combinat grans il·lusions, humor i ritme
Mag Lari ha protagonitzat la seva primera actuació al Summerfest 2026 amb Strafalari, un espectacle familiar que ha captivat el públic amb una combinació de grans il·lusions, humor, ritme i una posada en escena especialment visual. Al llarg de l’actuació, l’artista ha mantingut una connexió constant amb els assistents, convertint-los en part activa de l’espectacle i creant una experiència dinàmica en què la sorpresa i les rialles n’han estat les protagonistes.
Amb Strafalari, Mag Lari ha reivindicat una manera d’entendre la màgia en què el seu estil particular i la seva inconfusible personalitat han tingut tant de pes com el mateix il·lusionisme. La proposta ha posat de manifest la singularitat d’un artista que ha convertit la màgia en un llenguatge propi, combinant grans il·lusions amb una mirada escènica desenfadada i propera. En el seu pas per Occident Summerfest, Mag Lari ha demostrat una vegada més la seva capacitat per apropar l’il·lusionisme a espectadors de totes les edats i convertir cada funció en una experiència participativa i sorprenent.
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