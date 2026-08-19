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Mor Delfín Amaya, membre del duet de rumba catalana Los Amaya

Entre els èxits del grup destaca ‘Caramelos’ o ‘Vete’

El duo Los Amaya, José (esquerra) i Delfín (dreta) Amaya.

El duo Los Amaya, José (esquerra) i Delfín (dreta) Amaya. / EFE

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ACN

ACN

Barcelona

Delfín Amaya, integrant del duet Los Amaya, ha mort als 74 anys. Amaya va néixer a Oviedo l’any 1952, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José va formar Los Amaya, un dels màxims exponents de la rumba catalana. Són familiars de la 'bailaora' Carmen Amaya. Entre els seus èxits destaca ‘Caramelos’ o ‘Vete’. Van publicar el seu primer disc l’any 1969. Van participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992 juntament amb Peret i Los Manolos.

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