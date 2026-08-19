El museu portàtil de Joan Brossa s’exposa a Banyoles
La Fundació Lluís Coromina Isern acull la mostra “Brossa portàtil. La maleta de museu”, a partir de divendres
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La Fundació Lluís Coromina Isern acull a partir de divendres l’exposició Brossa portàtil. La maleta del museu, que es podrà visitar a l’Espai Eat Art de Banyoles. La mostra parteix del portafolis Tot Brossa, editat el 1997, i converteix una maleta de viatge en un museu portàtil amb vint-i-cinc peces amb la poesia visual del barceloní.
El crític d’art Ricard Planas comissaria l’exposició, amb la voluntat d’acostar al públic l’univers visual de Brossa, on l’objecte, la paraula i la imatge tenen un pes capital i on l’actitud de joc, humor i ironia és sempre present. La maleta de Brossa restarà oberta fins al 10 d’octubre, quan es tanqui la mostra.
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