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El museu portàtil de Joan Brossa s’exposa a Banyoles

La Fundació Lluís Coromina Isern acull la mostra “Brossa portàtil. La maleta de museu”, a partir de divendres

La maleta de viatge.

La maleta de viatge. / Cedida

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Redacció

Redacció

La Fundació Lluís Coromina Isern acull a partir de divendres l’exposició Brossa portàtil. La maleta del museu, que es podrà visitar a l’Espai Eat Art de Banyoles. La mostra parteix del portafolis Tot Brossa, editat el 1997, i converteix una maleta de viatge en un museu portàtil amb vint-i-cinc peces amb la poesia visual del barceloní.

El crític d’art Ricard Planas comissaria l’exposició, amb la voluntat d’acostar al públic l’univers visual de Brossa, on l’objecte, la paraula i la imatge tenen un pes capital i on l’actitud de joc, humor i ironia és sempre present. La maleta de Brossa restarà oberta fins al 10 d’octubre, quan es tanqui la mostra.

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