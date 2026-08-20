Pensament
Analitzaran com el progrés tècnic aboca a la barbàrie, a l'Escola d'Estiu Walter Benjamin de Portbou
Del 4 al 6 de setembre hi passaran experts com Agnès Sinaï qui presenta a Benjamin com a "pioner de la consciència ecològica"
Cristina Vilà Bartis
Una quarantena de persones ja s’han inscrit a l’onzena edició de l’Escola d’Estiu Walter Benjamin que tindrà lloc del 4 al 6 de setembre a Portbou. La codirectora i fundadora, Pilar Parcerisas, creu que aquestes xifres responen al fet que "hem aconseguit, cada any, consolidar-la atraient persones de molts circuits i nivells". El secret, diu, és oferir "un programa variat que, sense ser una cosa acadèmica, permet entrar en Benjamin i aspectes propers i genera interès per veure com aquest intel·lectual tan heterodox avui és útil per diferents camins sigui per l’ecologia, l’estètica o la política". Enguany, a l’escola, doncs, es debatrà com el progrés tecnològic pot dur al creixement de la barbàrie comparant l’abans i l’ara d’un fet que Benjamin ja va profetitzar i analitzar.
Com recorda Pilar Parcerisas, "des de mitjan segle XIX l’evolució que fa el món fins ara ha estat basat en una via: la tecnològica que ara acaba amb la IA. És com si el progrés fos en una sola direcció, que només hi hagués un sol Déu, una concepció del món sense dialèctica". Davant d’això, a Portbou es podrà sentir una veu molt lúcida, la d’Agnès Sinaï, directora del think tank Momentum Institute, qui "planteja Benjamin com a pioner de la consciència ecològica i defensor de la natura ja als anys 20" en el seu llibre Walter Benjamin i la tempesta del progrés que la Fundació Angelus Novus va traduir al català. Els organitzadors també estan contents que participi el professor de teoria política Santiago Gerchunoff qui analitzarà l’ús abusiu de la paraula feixisme "per precisar sobre què estem parlant", matisa Parcerisas.
Qui també introduirà el tema, en aquest cas des del punt de vista de l’art i l’estètica, serà l’arquitecte i doctor en filosofia Pau Pedragosa, convidat a obrir l’Escola i a analitzar "com conviu el racionalisme de la Bauhaus amb l’arquitectura feixista". Per la seva part, l’escriptor i filòleg Sam Abrams ho abordarà des de la part de la memòria. Connectant-lo amb el llibre Les llunyanies d’Amat Piniella, introduirà la posició i actitud d’alguns escriptors davant el feixisme.
Presentació de tres llibres
Al llarg dels tres dies s’aprofitarà per presentar tres llibres. Un d’ells Walter Benjamin. Relats d’Eivissa i altres escrits que la Fundació Angelus Novus i Edicions Reremús han traduït per primer cop al català. Pilar Parcerisas explica que els relats "recuperen al Benjamin narrador dels relats orals" i recorden el seu pas per Eivissa acompanyat pel crític Jean Selz qui va deixar unes memòries que s’inclouen en el llibre. És una casualitat que el seu germà, Guy Selz, tenia un bar a l’illa, el Migjorn, freqüentat per Benjamin. Guy Selz tenia una col·lecció de joguines que custodia avui dia el Museu del Joguet de Catalunya.
Entre altres propostes, s’inaugurarà l’exposició Day for Night. Landscapes of Walter Benjamin de Diego Ferrari i Jean McNeil, centrada en el paisatge fronterer i en la immigració, a la biblioteca Benjamin la sala de duanes de l’estació, com també la projecció del vídeo Na, Asja?, i una perfomance-lectura entorn la figura d’Asja Lais, comunista letona i amant de Benjamin.
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Via: Empordà
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