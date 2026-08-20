El duet pare i filla que "vola" per guanyar el 47è Concurs de Cançó de Salitja
Irene i Narcís Simon són INèrica, el segon conjunt colomenc a endur-se el certamen després de Frenètic (2002 i 2004)
El Concurs de Cançó de Salitja vaseguir escrivint la història del concurs de cançó en català més antic del país amb una 47a edició en què INèrcia va convertir-se en el segon conjunt colomenc a endur-se el premi. El tradicional certamen de la Festa Major, fins ara, només havia tingut com a guanyador un grup de Santa Coloma de Farners, Frenètic, que ho va fer, això sí, per partida doble els anys 2002 i 2004.El duet INèrcia que, a més, està format per pare i filla, Irene i Narcís Simon, va triomfar amb la cançó Vola. El pare, de fet, va viure durant molts anys a Salitja i havia estat vincular a l’organització del concurs. El cap de setmana va ser-hi present des dels teclats, acompanyant la veu i guitarra elèctrica de la seva filla en una composició inspirada per la mort d’un amic. La dotació pel primer premi era de 1.000 euros de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, el poble de Salitja i la Diputació de Girona.
El segon premi del Concurs va ser per la rosinca Madamme Mustash, que va rebre els 400 euros gentilesa de la població per Revetlla salvatge, tema que també va endur-se el premi Popular. El tercer guardó va ser per Projecte Meu, de Sarrià de Ter, amb 200 euros de Gespromat per El racó de pensar. Tres nous noms, doncs, que s’inscriuen en la història del concurs de cançó en català més antic, el de Salitja, en marxa des del 1978.
En total, catorze grups van fer part dissabte del concurs. Els participants, a més dels mencionats, van ser A cau d’orella, Bernat MR, Eat your Enemy, Gal·la, Grèvol, Jordi Montañez, Marc Grabulosa, Moblebar, Niel Laz, Oriol Serna, Pampallugues.
El jurat del concurs va estar integrat enguany per Marta Shanti, cantautora i guanyadora de la 45a edició; Malva Vila, directora d’El Local de Celrà i Marieta Discoteca del grup infantil Els Atrapasomnis; Francesc Beltran, guitarrista conegut con “El Pelut”; i Jep Vilaplana, músic, compositor i gestor cultural.
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