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Els millors plans del dijous 20 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

La Santa Market en l'edició de 2025

La Santa Market en l'edició de 2025 / Cedida

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Redacció

Redacció

Cornellà del Terri

Teatre. 3a edició de Shakespeare a la fresca, amb l'obra Molt soroll per res.

On? Davant de l'Ermita de Sant Antoni.

Quan? A les 21 h.

Calonge

El F'Estiu continua, avui, amb un concert de cobla amb les cobles Sant Jordi i La Principal del Llobregat.

On? Al Pati d'armes del Castell.

Quan? A les 22 h.

Empuriabrava

El 10è Festival Nàutic Jazz presenta Louise Messenger & Empuriabrava Stompers.

On? A la Plaça de les Palmeres.

Quan? A les 22 h.

Lloret de Mar

Dues cites al Clon Festival: tribut a Supertramps i Show must go on, tribut a Queen.

On? A la platja de Fenals i a la Roca d'en Maig, respectivament.

Quan? A les 22 h.

Torroella de Montgrí

Dins el 46è Festival de Torroella hi ha 1700 & Laura Marchal: Falla & Lorca: mestissatges barrocs.

On? Al Pati de Can Quintana.

Quan? A les 20:30 h.

Tossa de Mar

L'Art de la Guitarra compta amb Diego Cortés & Rafa Martín.

On? A l'Església de Sant Vicenç.

Quan? A les 21 h.

Festa Major de Bordils

Inici de la Festa Major de Bordils.

Quan?

A les 21 h, repicada de campanes i pregó de festa major.

A les 22 h, havaneres amb el grup Americanus.

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Santa Cristina d'Aro

Continua La Santa Market. Fins al 30 d’agost, més d’una trentena de propostes gastronòmiques i més d’un centenar d’expositors en rotació al mercat d’artesania. Cada dia música en directe i activitats infantils. De 18 h a 01 h hores, cada dia.

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