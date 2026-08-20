Els millors plans del dijous 20 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Cornellà del Terri
Teatre. 3a edició de Shakespeare a la fresca, amb l'obra Molt soroll per res.
On? Davant de l'Ermita de Sant Antoni.
Quan? A les 21 h.
Calonge
El F'Estiu continua, avui, amb un concert de cobla amb les cobles Sant Jordi i La Principal del Llobregat.
On? Al Pati d'armes del Castell.
Quan? A les 22 h.
Empuriabrava
El 10è Festival Nàutic Jazz presenta Louise Messenger & Empuriabrava Stompers.
On? A la Plaça de les Palmeres.
Quan? A les 22 h.
Lloret de Mar
Dues cites al Clon Festival: tribut a Supertramps i Show must go on, tribut a Queen.
On? A la platja de Fenals i a la Roca d'en Maig, respectivament.
Quan? A les 22 h.
Torroella de Montgrí
Dins el 46è Festival de Torroella hi ha 1700 & Laura Marchal: Falla & Lorca: mestissatges barrocs.
On? Al Pati de Can Quintana.
Quan? A les 20:30 h.
Tossa de Mar
L'Art de la Guitarra compta amb Diego Cortés & Rafa Martín.
On? A l'Església de Sant Vicenç.
Quan? A les 21 h.
Festa Major de Bordils
Inici de la Festa Major de Bordils.
Quan?
A les 21 h, repicada de campanes i pregó de festa major.
A les 22 h, havaneres amb el grup Americanus.
Santa Cristina d'Aro
Continua La Santa Market. Fins al 30 d’agost, més d’una trentena de propostes gastronòmiques i més d’un centenar d’expositors en rotació al mercat d’artesania. Cada dia música en directe i activitats infantils. De 18 h a 01 h hores, cada dia.
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