Els valsos més amorosos de Brahms arriben a la Shubertíada
El festival acollirà dissabte un concert dedicat al compositor alemany, i amb una posada en escena en forma de sextet que tindrà intèrprets com Victoria Guerrero o Elionor Martínez
Johannes Brahms va compondre els Liebeslieder Walzer, coneguts com els «Valsos amorosos», el 1869. El compositor alemany es va inspirar en el cançoner de poemes de Georg Friedrich Daumer, i en la música de Schubert, les seves dues passions. Les peces d’aquest repertori són sovint interpretades amb cor, solista i piano a quatre mans, però no és habitual sentir-los en un conjunt format per un quartet vocal i dos pianistes.
Aquesta fórmula especial es podrà sentir aquest dissabte a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran dins la Schubertíada, amb un sextet creat per l’ocasió: Elionor Martínez (soprano), Marie Seidler (mezzosoprano), Santiago Sánchez (tenor), Henk Neven (baríton), Pauliina Tukiainen (piano) i Victoria Guerrero (piano).
«Serà un concert molt especial: dalt l’escenari s’hi mesclaran dues generacions d’artistes i de nacionalitats diferents», explica Victoria Guerrero. Seidler és alemanya, mentre que Tukiainen és finlandesa i Neven neerlandès. Serà la quarta vegada que la pianista de Jerez serà a la Schubertíada, i ho farà agrupant per primera vegada artistes amb qui ja havia compartit escenari en altres ocasions.
«Serà un repte tocar aquest repertori en aquest format de sextet, perquè els valsos són complexos i demanen una manera d’interpretar que tingui joc», comenta Guerrero. «Hem de fer quadrar les quatre mans del piano i que al públic li sembli una melodia lleugera que s’entengui fàcilment, això és tot un repte», sosté.
Entre les peces seleccionades del repertori també hi ha el lieder melangiós Die Mainacht o la Nit de maig, compost a partir d’un poema de Ludwig Christoph Heinrich Hölty, que contraposa la tristesa del poeta amb la bellesa del paisatge; o la bella Auf dem Kirchhofe (Al cementiri), amb lletra de Deltev von Liliencron que parla del passeig trist i pensarós d’un caminant entre la pluja i els morts.
Abans del concert, que tindrà lloc a les 20.30 h, Joan Vives oferirà a les 19.15 h la conferència «Els Liebeslieder de Brahms: una crònica de l’amor cantada a ritme de vals», que permetrà aprofundir en l’obra del compositor alemany.
Victoria Guerrero va debutar a la Schubertíada el 2019 gràcies al programa de foment de joves talents Lied the Future. Des de llavors, la seva presència al festival alt-empordanès ha sigut constant. «Em sento molt afortunada d’haver entrat en aquest programa, pels joves músics és molt difícil trobar oportunitats quan encara no t’has fet un nom, i aquest programa m’ha obert les portes a escenaris i festivals», valora la pianista.
El piano a les venes
Des de ben petita, Guerrero tenia clar que volia ser pianista. Va començar a tocar l’instrument amb sis anys, i quan en tenia 12 o 13, «la decisió ja estava bastant clara, i fins avui no me n’he penedit», assegura. Tampoc va tenir dubtes a l’hora d’escollir la branca clàssica: «vaig fer estudis de concertista, però quan vaig descobrir el camí del lied amb cantants, vaig tenir clar que volia tirar cap aquí, crec que cadascú acaba trobant el seu camí», sosté.
Guerrero va guanyar el 2022 el Premi Extraordinari del Jurat al concurs internacional Wettbewerb für Liedkunst d’Stuttgart. Aquell mateix any, va publicar el seu primer àlbum, petiteMORT, juntament amb la soprano Natalia Labourdette. Aquest any ha participat en dos enregistraments: d’una banda, en l’àlbum Record d’un poeta d’homenatge a Joan Margarit juntament amb el baríton Ferran Albrich i el violoncel·lista Oriol Prat, i amb música dels compositors Albert Guinovart, Jordi Domènech i Salvador Brotons. De l’altra, i juntament amb Labourdette, un doble CD dedicat al compositor Tomás Bretón, amb peces tant del seu repertori de lied com també de la seva producció camerística.
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