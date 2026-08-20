“Espais de Memòria” a l’Objectif Image Pays Catalan de Perpinyà
Vicens Tomàs i Carme Beltran presenten el seu projecte en el festival paral·lel al Visà pour l’Image
Vicens Tomàs i Carme Beltran presenten el seu projecte Espais de Memòria dins el festival Objectif Image Pays Catalan, que se celebra a Perpinyà del 29 d’agost al 12 de setembre, en paral·lel al Visà pour l’Image. La mostra dels fotògrafs maresmencs proposa un recorregut per diferents indrets que marquen la memòria col·lectiva, com Sarajevo, Srebrenica, Mauthausen, Argelers, Ribesaltes, la Maternitat d’Elna o l’Illa de Gorée.
El projecte parteix de la idea que “les noves generacions han de mirar cap al futur, però vivint el present i coneixent el passat”. Per això es pren el títol d’Espais de memòria, que són testimoni d’ideologies, religions, gèneres i cultures, tal com expliquen els autors. Característiques que, afegeixen, no haurien de ser un impediment a la convivència ni aixecar barreres entre persones. Així doncs, la mostra, coordinada amb Solidarity Park i LAF-L’Arxiu Fotogràfic Vicens Tomàs-Carme Beltran, pretén imaginar un temps en què aquests espais siguin només referències geogràfiques. L’exposició es pot visitar a la Salle des Libertés de Perpinyà.
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