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Folamour clourà el Festival Porta Ferrada amb una jornada de música electrònica

El Guíxols Arena de Sant Feliu acollirà aquest dissabte l’última jornada del festival amb una programació impulsada per Delirium que reunirà Folamour, Dosem, Edu Imbernon, PIEM i altres artistes de l’escena electrònica

Folamour, cap de cartell del Delirium Costa Brava Edition.

Folamour, cap de cartell del Delirium Costa Brava Edition. / Delirium

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Miquel Cornellà de la Cruz

Miquel Cornellà de la Cruz

Sant Feliu de Guíxols

El Festival Porta Ferrada tancarà aquest dissabte 22 d’agost la seva programació amb una jornada dedicada íntegrament a la música electrònica. La cita, organitzada en col·laboració amb la promotora gironina Delirium, tindrà lloc al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols des de les 17.00 h fins a les 02.00 h.

El principal nom del cartell serà Folamour, productor i DJ francès vinculat a l’escena house i disco. La seva proposta combina gèneres com el soul, el funk, la música disco, el house i l’afrobeat, estils que marcaran una de les sessions centrals de l’última jornada del festival.

La programació inclourà també un B2B entre Dosem i Edu Imbernon. El productor gironí i l’artista valencià compartiran cabina en una sessió orientada a l’electrònica melòdica i el techno.

També hi actuarà PIEM, DJ i productor vinculat a l’escena underground de Barcelona i resident de Jackies.

El cartell es completa amb dues actuacions conjuntes. Cucut i Bab Klover, aquest últim fundador de Snooz Parties, protagonitzaran un dels B2B de la jornada, mentre que Hanakito i Nicole.Aiff seran les encarregades d’obrir la programació amb una selecció en què confluiran estils com el rare groove, el latin funk, el jazz i el neo-soul.

La cita suposa una nova col·laboració entre Delirium i el Festival Porta Ferrada. La promotora, nascuda a la demarcació de Girona i amb activitat també a Barcelona, França i diferents punts de la Costa Brava, presenta en aquesta ocasió el seu format Costa Brava Edition.

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Amb aquesta jornada electrònica, Porta Ferrada posarà punt final a l’edició de 2026.

Horaris

  • 17:00 h > 18:30 h · Hanakito b2b Nicole.Aiff
  • 18:30 h > 20:00 h · Cucut b2b bab klover
  • 20:00 h > 21:30 h · PIEM
  • 21:30 h > 23:30 h · Folamour
  • 23:30 h > 2:00 h · Dosem b2b Edu Imbernon

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