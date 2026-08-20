Nits Ésdansa: viatjar amb el cos com a únic equipatge
La nit de dimecres va ser un itinerari exprés de Sud-àfrica als Balcans que va omplir el recinte de gom a gom
Avui serà el torn de Kemen Dantza Taldea del País Basc i Jallmay Alto Folclor del Perú
A vegades, només fa falta una mica de música i dansa per viatjar a l’altra punta del món. Les nits de dilluns, dimarts, dimecres i dijous són les encarregades d’aterrar a la pista els moviments de les diferents companyies que formen part del festival Ésdansa. Dimecres a la nit, el viatge va ser cap a Sud-àfrica i Sèrbia; estils molt diferents, però tots dos amb una energia hipnotitzant i encomanable.
Els Real African Warriors de Sud-àfrica van prendre la pista del Recinte Ésdansa a ritme d’uns tambors que van fer ressonar tot l’espai. De seguida, tot el públic va quedar admirat i l’ambient festiu de la companyia no va trigar gens a encomanar-se als peus dels qui miraven. En un tancar i obrir d’ulls, els dansaires vestits amb plomes i pells van quedar camuflats entre samarretes i cares suades.
Sense temps per recuperar l'alè, el viatge va fer un gir cap a l'est d'Europa de la mà de Dule Milosavljević. Des de Sèrbia, la seva proposta va aportar una energia ben diferent però igualment captivadora. La seva vitalitat anava directament als peus. Tots i totes es movien amb una compenetració i fluïdesa que el públic encara va valorar més després d’intentar ballar-ho.
Amb aquesta proposta, les Nits Ésdansa, el festival de dansa d’arrel tradicional demostra que la cultura no només es mira des de la distància, sinó que es viu amb la suor, la pell i l’experiència compartida de qui es deixa portar pel moviment.
Subscriu-te per seguir llegint
- El 2027 la jubilació anticipada voluntària serà a partir dels 63 anys amb més de 38,5 anys cotitzats
- Els carrils bici de Salt pateixen modificacions per un error en el projecte original
- Aquesta és la localitat gironina on es va gestar el fitxatge de Rodri pel Barça
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Cinc generacions fent créixer la fleca i pastisseria Nèctar
- Girona busca els autors d’un abocament massiu al carrer de la Maçana
- Adeu a les paneroles aquest estiu: els remeis casolans que poden evitar que entrin a casa
- L'ICO de Girona col·labora en un estudi per detectar en menys de deu minuts pacients oncològics amb risc de morir en un any